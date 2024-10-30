Останется в клубе? Лидер Серии А ведет переговоры с основным вратарем
«Наполи» желает продлить контракт с Алексом Меретом
Итальянский «Наполи» активно ведет переговоры с голкипером Алексом Меретом о продлении контракта. Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2о25 года.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны имею два варианта завершения сделки. Либо игрок подпишет договор до 2027 года с опцией продления, либо Мерет сразу заключит контракт до 2028 года.
В нынешнем сезоне Алекс отстоял восемь матчей, из которых шесть поединков отыграл на ноль.
«Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А, имея в активе 25 баллов. В последнем туре чемпионата Италии неаполитанская команда уверенно переиграла клуб «Милан» (2:0).
🚨🔵 Negotiations underway between Napoli and Alex Meret over new deal as contract proposed has two options:— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2024
Deal until June 2027 plus option until 2028; or deal valid until June 2028.
7 clean sheets for Meret in Serie A this season and excellent relationship with Conte. pic.twitter.com/toGbpzibKJ
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