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Италия
30 октября 2024, 20:46 | Обновлено 30 октября 2024, 20:48
269
0

Останется в клубе? Лидер Серии А ведет переговоры с основным вратарем

«Наполи» желает продлить контракт с Алексом Меретом

30 октября 2024, 20:46 | Обновлено 30 октября 2024, 20:48
269
0
Останется в клубе? Лидер Серии А ведет переговоры с основным вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Мерет

Итальянский «Наполи» активно ведет переговоры с голкипером Алексом Меретом о продлении контракта. Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2о25 года.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны имею два варианта завершения сделки. Либо игрок подпишет договор до 2027 года с опцией продления, либо Мерет сразу заключит контракт до 2028 года.

В нынешнем сезоне Алекс отстоял восемь матчей, из которых шесть поединков отыграл на ноль.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А, имея в активе 25 баллов. В последнем туре чемпионата Италии неаполитанская команда уверенно переиграла клуб «Милан» (2:0).

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Алекс Мерет Наполи продление контракта
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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