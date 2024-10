Останется в клубе? Лидер Серии А ведет переговоры с основным вратарем

Итальянский «Наполи» активно ведет переговоры с голкипером Алексом Меретом о продлении контракта. Нынешнее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2о25 года.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны имею два варианта завершения сделки. Либо игрок подпишет договор до 2027 года с опцией продления, либо Мерет сразу заключит контракт до 2028 года.

В нынешнем сезоне Алекс отстоял восемь матчей, из которых шесть поединков отыграл на ноль.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А, имея в активе 25 баллов. В последнем туре чемпионата Италии неаполитанская команда уверенно переиграла клуб «Милан» (2:0).

🚨🔵 Negotiations underway between Napoli and Alex Meret over new deal as contract proposed has two options:



Deal until June 2027 plus option until 2028; or deal valid until June 2028.



7 clean sheets for Meret in Serie A this season and excellent relationship with Conte. pic.twitter.com/toGbpzibKJ