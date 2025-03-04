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  4. Винисиус назвал безумное условие для продления контракта с Реалом
Испания
04 марта 2025, 15:38 |
1433
1

Винисиус назвал безумное условие для продления контракта с Реалом

Бразилец хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом команды

04 марта 2025, 15:38 |
1433
1
Винисиус назвал безумное условие для продления контракта с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может продлить контракт с королевским клубом, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, одним из условий 24-летнего футболиста относительно нового соглашения является статус самого высокооплачиваемого игрока команды. Для этого бразилец просит руководство «сливочных» повысить его зарплату с 15 до 20 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее Винисиус Жуниор публично рассказал, останется ли в мадридском «Реале».

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига зарплаты продление контракта
Дмитрий Вус Источник: AS
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saltim
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