Винисиус назвал безумное условие для продления контракта с Реалом

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может продлить контракт с королевским клубом, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, одним из условий 24-летнего футболиста относительно нового соглашения является статус самого высокооплачиваемого игрока команды. Для этого бразилец просит руководство «сливочных» повысить его зарплату с 15 до 20 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее Винисиус Жуниор публично рассказал, останется ли в мадридском «Реале».