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Саудовская Аравия
30 октября 2024, 09:02 | Обновлено 30 октября 2024, 09:07
1239
0

ФОТО. Роналду оценил свой эпичный промах с пенальти за Аль-Наср

Криштиану мог спасти команду в Кубке Саудовской Аравии

30 октября 2024, 09:02 | Обновлено 30 октября 2024, 09:07
1239
0
ФОТО. Роналду оценил свой эпичный промах с пенальти за Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

29 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии.

Шокировал клуб «Аль-Наср» с португальцем Криштиану Роналду. Он дома проиграл со счетом 0:1 «Аль-Таавуну» и выбыл из дальнейшей борьбы.

На шестой компенсированной минуте поединка Роналду не забил пенальти, а мог спасти поединок для своей команды.

«Каждый вызов – это возможность для роста», – написал Роналду в сети Х после матча.

К слову, промах Роналду с пенальти в матче против «Аль-Таавуна» – не первый случай неудачи для португальца в этом году. Как известно, в 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении Криштиану в дополнительное время также не забил с 11-метровой отметки.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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