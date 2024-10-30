ФОТО. Роналду оценил свой эпичный промах с пенальти за Аль-Наср
Криштиану мог спасти команду в Кубке Саудовской Аравии
29 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии.
Шокировал клуб «Аль-Наср» с португальцем Криштиану Роналду. Он дома проиграл со счетом 0:1 «Аль-Таавуну» и выбыл из дальнейшей борьбы.
На шестой компенсированной минуте поединка Роналду не забил пенальти, а мог спасти поединок для своей команды.
«Каждый вызов – это возможность для роста», – написал Роналду в сети Х после матча.
К слову, промах Роналду с пенальти в матче против «Аль-Таавуна» – не первый случай неудачи для португальца в этом году. Как известно, в 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении Криштиану в дополнительное время также не забил с 11-метровой отметки.
🚨🚨| Cristiano Ronaldo missed a penalty in the 90+6' that could have tied the game, knocking Al-Nassr out of the King Cup... 🫣— CentreGoals. (@centregoals) October 29, 2024
pic.twitter.com/LtYrEVshnP
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