ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег попрощался с вингером

21-летний украинский полузащитник «Левого Берега» Руслан Непейпиев покинул клуб и вернулся в львовский «Рух».

Футболист выступал в столичном клубе на правах аренды.

Непейпиева арендовали в начале сезона 2024/25, но он не смог составить конкуренцию другим игрокам и провел всего пять матчей за «Левый Берег».

Руслан Непейпиев принадлежит львовскому «Руху». В составе основной команды львовян он сыграл два матча. Перед арендой выступал за дублеров «Руха» во Второй лиге Украины.

Ранее стало известно, что «Левый Берег» подписал контракт с бывшим игроком «Александрии».