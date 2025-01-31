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Украина. Премьер лига
31 января 2025, 16:30 | Обновлено 31 января 2025, 16:55
517
0

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег попрощался с вингером

Аренда Руслана Непейпиева подошла к завершению

31 января 2025, 16:30 | Обновлено 31 января 2025, 16:55
517
0
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег попрощался с вингером
ФК Левый Берег. Руслан Непейпиев

21-летний украинский полузащитник «Левого Берега» Руслан Непейпиев покинул клуб и вернулся в львовский «Рух».

Футболист выступал в столичном клубе на правах аренды.

Непейпиева арендовали в начале сезона 2024/25, но он не смог составить конкуренцию другим игрокам и провел всего пять матчей за «Левый Берег».

Руслан Непейпиев принадлежит львовскому «Руху». В составе основной команды львовян он сыграл два матча. Перед арендой выступал за дублеров «Руха» во Второй лиге Украины.

Ранее стало известно, что «Левый Берег» подписал контракт с бывшим игроком «Александрии».

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Олександр Сільченко Источник: ФК Левый берег
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