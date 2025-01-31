Источник: принято решение об участии Шевченко в выборах в Исполком УЕФА

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола выдвинул президента УАФ Андрея Шевченко в Исполком УЕФА, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, встреча проходила в онлайн-формате, ведь сейчас руководство УАФ находится за рубежом.

Выборы в исполнительный орган УЕФА состоятся 3 апреля в столице Сербии Белграде. На 8 вакантных мест будут претендовать 20 кандидатов.

Ранее Андрей Шевченко показал итальянским СМИ, в каких условиях развивается украинский футбол.