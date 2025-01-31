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Украина. Премьер лига
31 января 2025, 15:47 | Обновлено 31 января 2025, 15:55
186
2

Источник: принято решение об участии Шевченко в выборах в Исполком УЕФА

На 8 вакантных мест будут претендовать 20 кандидатов

31 января 2025, 15:47 | Обновлено 31 января 2025, 15:55
186
2
Источник: принято решение об участии Шевченко в выборах в Исполком УЕФА
УАФ. Андрей Шевченко

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола выдвинул президента УАФ Андрея Шевченко в Исполком УЕФА, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, встреча проходила в онлайн-формате, ведь сейчас руководство УАФ находится за рубежом.

Выборы в исполнительный орган УЕФА состоятся 3 апреля в столице Сербии Белграде. На 8 вакантных мест будут претендовать 20 кандидатов.

Ранее Андрей Шевченко показал итальянским СМИ, в каких условиях развивается украинский футбол.

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Андрей Шевченко исполком УАФ исполком УЕФА Игорь Бурбас
Дмитро Вус Источник: Игорь Бурбас
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Khafre
краще Грішу Суркіса висунути
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CheMP
"эээ...мэээ...спасибо маме и...эээ...папе...эээ"
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