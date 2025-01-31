Источник: принято решение об участии Шевченко в выборах в Исполком УЕФА
На 8 вакантных мест будут претендовать 20 кандидатов
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола выдвинул президента УАФ Андрея Шевченко в Исполком УЕФА, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, встреча проходила в онлайн-формате, ведь сейчас руководство УАФ находится за рубежом.
Выборы в исполнительный орган УЕФА состоятся 3 апреля в столице Сербии Белграде. На 8 вакантных мест будут претендовать 20 кандидатов.
Ранее Андрей Шевченко показал итальянским СМИ, в каких условиях развивается украинский футбол.
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