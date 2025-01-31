Две позиции. Суркис рассказал о трансферных целях Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис назвал позиции, которые следует усилить киевскому клубу в зимнее трансферное окно. Функционер заявил, что киевляне ищут центрального защитника и вингера.

«Мы ищем центрального защитника и крайнего нападающего», – лаконично сказал Суркис.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 43 турнирных балла после 17 сыгранных матчей. Подопечные Александра Шовковского завершили выступления в основном раунде Лиги Европы победой над РФШ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к вингеру с чемпионата Азейбарджана.