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  4. Две позиции. Суркис рассказал о трансферных целях Динамо
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 11:17 |
1154
7

Две позиции. Суркис рассказал о трансферных целях Динамо

Президент киевского клуба заявил, что нужно усилить две позиции

31 января 2025, 11:17 |
1154
7
Две позиции. Суркис рассказал о трансферных целях Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис назвал позиции, которые следует усилить киевскому клубу в зимнее трансферное окно. Функционер заявил, что киевляне ищут центрального защитника и вингера.

«Мы ищем центрального защитника и крайнего нападающего», – лаконично сказал Суркис.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 43 турнирных балла после 17 сыгранных матчей. Подопечные Александра Шовковского завершили выступления в основном раунде Лиги Европы победой над РФШ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к вингеру с чемпионата Азейбарджана.

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Игорь Суркис Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: FootballHub
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Умник
Гвинеец из Зиры Азербаджан, Михалыч правда?
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Gargantua81
мало того что центрбека не купили, так еще и ставят зятька вместо Дячука. а Дячук то явно посильнее
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0
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Khafre
немає різниці між 4-ма очками в другосортному європейському турнірі 
та 7-ма в найпрестижнішому клбуному турнірі Лізі Чемпіонів
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-3
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