Две позиции. Суркис рассказал о трансферных целях Динамо
Президент киевского клуба заявил, что нужно усилить две позиции
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис назвал позиции, которые следует усилить киевскому клубу в зимнее трансферное окно. Функционер заявил, что киевляне ищут центрального защитника и вингера.
«Мы ищем центрального защитника и крайнего нападающего», – лаконично сказал Суркис.
В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 43 турнирных балла после 17 сыгранных матчей. Подопечные Александра Шовковского завершили выступления в основном раунде Лиги Европы победой над РФШ.
Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к вингеру с чемпионата Азейбарджана.
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