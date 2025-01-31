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  4. «4 года подряд» Гвардиола отреагировал на жребий ЛЧ, где Сити выпал Реал
Лига чемпионов
31 января 2025, 16:16 | Обновлено 31 января 2025, 16:23
351
0

«4 года подряд» Гвардиола отреагировал на жребий ЛЧ, где Сити выпал Реал

Главный тренер горожан надеется на победу

31 января 2025, 16:16 | Обновлено 31 января 2025, 16:23
351
0
«4 года подряд» Гвардиола отреагировал на жребий ЛЧ, где Сити выпал Реал
УЕФА. Жузеп Гвардиола и Карло Анчелотти

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет против мадридского «Реала»:

«Это ощущается как дерби - четыре года подряд мы играем с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов. Но жребий мог дать нам или «Баварию», или «Реал» - обе команды очень сильные. Надеюсь, мы сможем показать себя с лучшей стороны в первом матче дома и в Мадриде».

Проведение матчей между «Манчестер Сити» и «Реалом» запланировано на 11 и 18 февраля 2025 года.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов жеребьевка Лиги чемпионов Манчестер Сити - Реал Реал - Манчестер Сити
Дмитро Вус Источник: УЕФА
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