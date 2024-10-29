Эксперты определили лучшего тренера и футболиста 11-го тура

Украинская Премьер-лига определила лучшего футболиста и тренера 11-го тура.

В опросе УПЛ ТБ принимали участие эксперты, журналисты, ведущие и представители ведущих спортивных изданий.

Лучшим футболистом 11-го тура стал полузащитник Хрвое Илич из «Кривбасса». В пятерку также вошли Александр Караваев («Динамо»), Алексей Паламарчук («Ингулец»), Александр Назаренко («Полесье») и Безерра («Александрия»).

Лучшим тренером 11-го тура эксперты признали Юрия Вернидуба, который во главе «Кривбасса» победил ЛНЗ со счетом 3:1.

В тройку лучших тренеров попали Руслан Ротань («А«лександрия») и Младен Бартулович («Заря»).