Эксперты определили лучшего тренера и футболиста 11-го тура
Героями тура стали представители Кривбасса – полузащитник Хрвое Илич и тренер Юрий Вернидуб
Украинская Премьер-лига определила лучшего футболиста и тренера 11-го тура.
В опросе УПЛ ТБ принимали участие эксперты, журналисты, ведущие и представители ведущих спортивных изданий.
Лучшим футболистом 11-го тура стал полузащитник Хрвое Илич из «Кривбасса». В пятерку также вошли Александр Караваев («Динамо»), Алексей Паламарчук («Ингулец»), Александр Назаренко («Полесье») и Безерра («Александрия»).
Лучшим тренером 11-го тура эксперты признали Юрия Вернидуба, который во главе «Кривбасса» победил ЛНЗ со счетом 3:1.
В тройку лучших тренеров попали Руслан Ротань («А«лександрия») и Младен Бартулович («Заря»).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Лудогорец» хотел видеть Сергея Реброва главным тренером команды
Энди Ли высказался о Тайсоне