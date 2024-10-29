Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперты определили лучшего тренера и футболиста 11-го тура
Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 15:21 | Обновлено 29 октября 2024, 15:47
231
0

Эксперты определили лучшего тренера и футболиста 11-го тура

Героями тура стали представители Кривбасса – полузащитник Хрвое Илич и тренер Юрий Вернидуб

29 октября 2024, 15:21 | Обновлено 29 октября 2024, 15:47
231
0
Эксперты определили лучшего тренера и футболиста 11-го тура
Хрвое Илич

Украинская Премьер-лига определила лучшего футболиста и тренера 11-го тура.

В опросе УПЛ ТБ принимали участие эксперты, журналисты, ведущие и представители ведущих спортивных изданий.

Лучшим футболистом 11-го тура стал полузащитник Хрвое Илич из «Кривбасса». В пятерку также вошли Александр Караваев («Динамо»), Алексей Паламарчук («Ингулец»), Александр Назаренко («Полесье») и Безерра («Александрия»).

Лучшим тренером 11-го тура эксперты признали Юрия Вернидуба, который во главе «Кривбасса» победил ЛНЗ со счетом 3:1.

В тройку лучших тренеров попали Руслан Ротань («А«лександрия») и Младен Бартулович («Заря»).

По теме:
В УАФ назначили арбитров на матчи 1/8 финала Кубка Украины
Кто в списке лучших? Определена символическая сборная 11-го тура УПЛ
«Не чудил». Появились подробности конфликта между Селезневым и Костышиным
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Хрвое Илич Александр Караваев Александр Назаренко (футбол) Хуан Альвина Безерра Алексей Паламарчук Руслан Ротань Юрий Вернидуб Младен Бартулович лучший игрок лучший тренер
Микола Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров мог возглавить европейский клуб. Там работает экс-тренер Шахтера
Футбол | 29 октября 2024, 15:34 1
Ребров мог возглавить европейский клуб. Там работает экс-тренер Шахтера
Ребров мог возглавить европейский клуб. Там работает экс-тренер Шахтера

«Лудогорец» хотел видеть Сергея Реброва главным тренером команды

Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Бокс | 29 октября 2024, 08:32 0
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику

Энди Ли высказался о Тайсоне

Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Футбол | 29.10.2024, 12:40
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Теннис | 28.10.2024, 19:13
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Футбол | 29.10.2024, 06:44
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
27.10.2024, 23:40 10
Футбол
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
28.10.2024, 00:31 5
Футбол
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
28.10.2024, 10:54 11
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
27.10.2024, 11:11 10
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
28.10.2024, 00:01 6
Бокс
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
27.10.2024, 18:05 14
Футбол
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем