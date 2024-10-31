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Кубок английской лиги
31 октября 2024, 06:07 |
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Главный тренер Ньюкасла доволен победой над Челси

Эдди Хау смог взять реванш за поражение в Премьер-лиге Англии

31 октября 2024, 06:07 |
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Главный тренер Ньюкасла доволен победой над Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал итог матча 1/8 финала Кубка английской лиги, где его команда одержала победу над «Челси» (2:0).

«Это была очень хорошая игра, особенно в первом тайме. Мы правильно настроились на прессинг и много отбирали мяч на половине соперника, что и привело к первому голу.

Мы уже играли с «Челси» в чемпионате, где проиграли. Конечно, мы провели анализ и поработали над ошибками. Всегда учимся на предыдущих играх, чтобы не повторять их в следующих. В этом матче важно было и правильно атаковать, и надежно защищаться.

«Ньюкаслу» еще нужно совершенствоваться. Возможно, нам нужны два-три новых игрока. Сейчас мы имеем определенные трудности в защите», - прокомментировал Хау журналистам BBC Radio 5 Live.

Напомним, «Ньюкасл» обыграл лондонский «Челси» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

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Эдди Хау Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл Челси Ньюкасл - Челси
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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