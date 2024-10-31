Главный тренер Ньюкасла доволен победой над Челси

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал итог матча 1/8 финала Кубка английской лиги, где его команда одержала победу над «Челси» (2:0).

«Это была очень хорошая игра, особенно в первом тайме. Мы правильно настроились на прессинг и много отбирали мяч на половине соперника, что и привело к первому голу.

Мы уже играли с «Челси» в чемпионате, где проиграли. Конечно, мы провели анализ и поработали над ошибками. Всегда учимся на предыдущих играх, чтобы не повторять их в следующих. В этом матче важно было и правильно атаковать, и надежно защищаться.

«Ньюкаслу» еще нужно совершенствоваться. Возможно, нам нужны два-три новых игрока. Сейчас мы имеем определенные трудности в защите», - прокомментировал Хау журналистам BBC Radio 5 Live.

Напомним, «Ньюкасл» обыграл лондонский «Челси» в 1/8 финала Кубка английской лиги.