ФОТО. Ты обокрала Вини! Футбольные фаны залетели в комментарии к поп-певице

Фанаты мадридского «Реала» зашли в комментарии к американской певице Оливии Родриго, подумав, что это Instagram-аккаунт Родри – победителя «Золотого мяча-2024».

Девушке пришлось выслухать очень большое количество непонятных обвинений со стороны интернет-пользователей со всего мира. Вот, что они писали:

«Ты обокрал Вини», «Ты не заслуживаешь «Золотого мяча». Вини заслуживает его больше, чем все футболисты «Ман Сити»», и так далее.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Портал Transfermarkt, узнав про атаку фанатов «Реала», также зашел в гости к Оливии и поздравил её: «Поздравляем с выигрышем «Золотого мяча»».

Напомним, что Родри не зарегистрирован в соцсетях.