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Премьер-лига
Кривбасс
26.10.2024 15:30 – FT 3 : 1
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 19:53 |
312
0

Кривбасс – ЛНЗ – 3:1. Команда Вернидуба поднялась в топ-5. Обзор матча

Победа во втором туре кряду

26 октября 2024, 19:53 |
312
0
Кривбасс – ЛНЗ – 3:1. Команда Вернидуба поднялась в топ-5. Обзор матча
ФК Кривбасс

Кривбасс в матче чемпионата Украины обыграл ЛНЗ со счетом 3:1. Команда Юрия Вернидуба выиграла во втором кряду поединке и поднялась в топ-5 УПЛ с 17 очками.

ЛНЗ остается 6-м с 15 пунктами.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

«Кривбасс» – ЛНЗ – 3:1
Голы: Илич, 24, Понедельник, 58, Драмбаев, 90+5 – Наумец, 78

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Александр Драмбаев (Кривбасс).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Наумец (ЛНЗ Черкассы).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Понедельник (Кривбасс).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Хрвое Илич (Кривбасс).
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Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Кривбасс - ЛНЗ видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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