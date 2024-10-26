Кривбасс в матче чемпионата Украины обыграл ЛНЗ со счетом 3:1. Команда Юрия Вернидуба выиграла во втором кряду поединке и поднялась в топ-5 УПЛ с 17 очками.

ЛНЗ остается 6-м с 15 пунктами.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

«Кривбасс» – ЛНЗ – 3:1

Голы: Илич, 24, Понедельник, 58, Драмбаев, 90+5 – Наумец, 78