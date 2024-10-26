26.10.2024 15:30 – FT 3 : 1
Украина. Премьер лига26 октября 2024, 19:53 |
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Кривбасс – ЛНЗ – 3:1. Команда Вернидуба поднялась в топ-5. Обзор матча
Победа во втором туре кряду
26 октября 2024, 19:53 |
312
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Кривбасс в матче чемпионата Украины обыграл ЛНЗ со счетом 3:1. Команда Юрия Вернидуба выиграла во втором кряду поединке и поднялась в топ-5 УПЛ с 17 очками.
ЛНЗ остается 6-м с 15 пунктами.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур
«Кривбасс» – ЛНЗ – 3:1
Голы: Илич, 24, Понедельник, 58, Драмбаев, 90+5 – Наумец, 78
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Александр Драмбаев (Кривбасс).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Наумец (ЛНЗ Черкассы).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Понедельник (Кривбасс).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Хрвое Илич (Кривбасс).
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