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25 октября 2024, 15:51 |
140
0

Кривбасс – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Борьба за 5 место в разгаре

25 октября 2024, 15:51 |
140
0
Кривбасс – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Кривбасс

В одиннадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 26 октября, в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и ЛНЗ. Хозяева поля, которые в прошлом туре обыграли «Зарю» и находятся на 6 позиции, будут принимать ЛНЗ, который в прошлом туре одолел «Ингулец» и сейчас занимает 5 место в турнирной таблице.

Кривбасс

Сейчас можно сказать, что «Кривбасс» начинает приходить в себя, потому что на старте сезона у команды Юрия Вернидуба было не все стабильно с результатами: победа, а уже в следующем туре поражение, да еще и вылет из еврокубков (Лиги Европы и Лиги конференций). А до поединка с «Зарей» «Кривбасс» последний раз выигрывал у «Левого Берега» (1:0) еще в сентябре. После этого у «Кривбасса» была безвыигрышная серия из трех поединков, где криворожцы сыграли вничью с «Ворсклой» (1:1) и уступили лидерам чемпионата — «Александрии» (0:1) и «Динамо» (1:2).

После международной паузы «Кривбасс» в непростой игре смог победить «Зарю» (1:0), и впереди подопечных Юрия Вернидуба ждет непростой поединок с ЛНЗ, где победа позволит занять пятое место и приблизиться к зоне еврокубков.

ЛНЗ

Что касается ЛНЗ, то команда в начале сезона выдала неплохой старт (9 очков в 4 стартовых турах), однако затем пошла безвыигрышная серия, где коллектив из Черкасс 3 раза сыграл вничью 1:1 (с «Колосом», «Полесьем» и «Черноморцем») и потерпел два поражения (правда, от «Динамо» и «Шахтера»). Однако после международной паузы ЛНЗ смог одолеть аутсайдера чемпионата «Ингулец» со счетом 2:0, где дубль Ильи Путри наконец-то принес долгожданную победу команде Карраско.

Теперь ЛНЗ едет в Кривой Рог, где в очной встрече с «Кривбассом» будет решать, кто достоин занимать 5 строчку в УПЛ.

Статистика встреч

Между собой обе команды сыграли 3 поединка. В двух матчах была зафиксирована победа «Кривбасса», но однажды команды сыграли вничью. Разница забитых мячей составляет 6:1 в пользу «Кривбасса». В прошлом сезоне в первом круге победил «Кривбасс» со счетом 2:0. Голами тогда отличились Даниил Бескоровайный и Максим Задерака. Во втором круге снова победили криворожцы, но уже со счетом 3:0. Голы в этом матче забивали Хрвое Илич, Принс Квабен Аду и Денис Кузык.

Прогноз на противостояние

Виктории в прошлом туре придали уверенности как «Кривбассу», так и ЛНЗ. Но теперь два коллектива играют друг с другом, и, конечно, каждый из них захочет взять 3 очка. А если учесть, что ЛНЗ еще ни разу не смог отобрать очки в чемпионате у криворожцев, то черкащане будут очень мотивированы открыть счет побед в поединках с «Кривбассом». Поэтому данная игра обещает быть сложной. Нашим прогнозом будет ставка на обе команды забьют.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Кузык, Драмбаев, Романчук, Бандейра, Илич, Вакулко, Бизимана, Задерака, Соса, Микитишин

ЛНЗ: Кучеренко, Топалов, Муравский, Салиху, Путря, Тиль, Бойко, Яшари, Пасич, Момо, Наумец

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
26 октбря 2024 -
15:30
ЛНЗ Черкассы
Обе команды забьют (да) 1.97 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Кривбасс - ЛНЗ прогнозы
Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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