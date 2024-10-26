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Премьер-лига
Кривбасс
26.10.2024 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 09:39 | Обновлено 26 октября 2024, 09:44
21
0

Кривбасс – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

26 октября 2024, 09:39 | Обновлено 26 октября 2024, 09:44
21
0
Кривбасс – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс Кривой Рог

В пятницу, 26 октября, в 15:30 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и ЛНЗ.

Команды встретятся в Кривом Роге, на стадионе «Горняк».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Кривбасс» занимает 6-е место, имея 14 очков после 9 матчей. У ЛНЗ 15 пунктов и 5-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Кривбасс - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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