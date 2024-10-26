С контрольным по пустым. Кривбасс комфортно обыграл дома ЛНЗ

Команды не смогли начать игру в 15:30 по киевскому времени, как было изначально запланировано. Едва они появились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге, как в Днепропетровской области была объявлена тревога. Примерно за полчаса до назначенного времени старта поединка тревога была отменена, но уже через 7 минут вновь прозвучал тревожный сигнал — командам пришлось ретироваться в укрытие. Лишь в 16:50 арбитр смог дать стартовый свисток в матче.

Задержка начала поединка никак негативно на настрое футболистов не сказалась. Они стартовали активно. Поначалу доминировали гости и на 8-й минуте стараниями Халайлы отметились опасным ударом по воротам «Кривбасса». Хозяева вскоре после этого инициативу перехватили и на 14-й минуте побеспокоили Кучеренко — Понедельник издали пробил сильно и точно, заставив голкипера черкасцев показать свою реакцию и бдительность.

Моменты дополнительно завели команды и они погрузились в борьбу атака на атаку. В ней на 24-й минуте счастливый билет вытянули игроки «Кривбасса». Микитишин нашел слева в центре штрафной Твердохлеба, который головой скинул мяч Иличу. Тот пас принял и вторым касанием отправил мяч точно в дальний угол. 1:0.

После гола игра основательно погрузилась в плоскость взаимных угроз. Футболисты продолжали хорошо бежать, старательно разворачивать атаки и искать возможности для угроз. Но удавалось им далеко не все — в обороне команды действовали лучше, нежели при созидании. Небольшой перевес был за игроками «Кривбасса» и перед самым перерывом они могли свой перевес развить. Чего лишь момент в компенсированное время стоит, когда Кучеренко в отменном прыжке парировал мяч после прицельного удара Микитишина из-за пределов штрафной.

После перерыва команди вернулись в игру в размеренном темпе. Скорости стали заметно тише, если сравнивать с первым таймом. Впрочем, это не помешало игрокам «Кривбасса» добиться успеха уже на 13-й минуте второго тайма. Гол они забили после углового — Понедельник аккуратно и тонко подрезал головой полет мяча в створ ворот после навеса с угла поля. 2:0.

Перевес «Кривбасса» в счете стал комфортным и это наложило отпечаток на дальнейшее развитие событий на поле. Хозяева сдали в рвении, стали играть, как говорится, по счету. Черкасцы в ответ немного перестроились, провели замены и на 78-й минуте забили гол в ответ, что вернуло их в игру. Отличился Наумец. Он принял справа пас от Ноникашвили и точно пустил мяч в дальний верхний угол. 2:1.

Окрыленные успехом, гости в концовке игры пошли в атаку едва ли не с открытым забралом. И в компенсированное время они за это поплатились, когда Кучеренко подключился на розыгрыш углового возле ворот «Кривбасса», а свои владения оставил без присмотра. Хозяева после стандарта провели быструю контратаку и Драмбаев поразил пустые ворота — 3:1.

Подопечные Юрия Вернидуба победили во втором матче подряд, набрали 17 очков и поднялись на 5-е место. У ЛНЗ 15 пунктов и пока что 6-я позиция.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

«Кривбасс» – ЛНЗ – 3:1

Илич, 24, Понедельник, 58, Драмбаев, 90+5 – Наумец, 78

Задерака, 25 - Топалов, 18, Тилль, 45

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Романчук, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Задерака, Илич (Аморозо, 75), Твердохлеб, Микитишин (Ндомбази, 59), Соса.

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Муравский (Наумец, 68), Топалов (Пасич, 60), Ноникашвили, Тилль, Яшари, Халайла (Молло, 68), Момо.

Арбитр: Роман Блавацкий

Стадион: «Горняк» (г.Кривой Рог)

КРИВБАСС – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки

Замены у «Кривбасса»: Ндомбази – 6,0, Аморозо – 6,0.

Замены у ЛНЗ: Молло – 5,0, Пасич – 5,5, Наумец – 5,5.