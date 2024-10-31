Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Команде Гвардиолы нельзя давать много пространства»

В кубковом матче, который состоялся 30 октября, «Тоттенхэм» одержал важную победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Главный тренер команды, Ангелос Постекоглу, поделился своими впечатлениями от игры и высказал мысли о состоянии команды.

«Это был кубковый матч против грозного соперника, и я считаю, что мы играли хорошо в большинстве эпизодов. Мы не позволили сопернику создавать много моментов у наших ворот. Команде Гвардиолы нельзя давать много пространства.

Наша команда постоянно растет, конечно, могут быть неудачи, как, например, в чемпионате. Но сегодня я верил, что ребята покажут настоящий футбол. Оба наши гола были забиты после слаженных действий всей команды.

Очень хорошо, что забил Тимо Вернер. Он переживает тяжелые времена. Это должно поднять ему настроение. Мы его поддерживаем, но его будущее зависит от него самого.

Двигаемся дальше. Впереди у Тоттенхэма еще много хороших матчей», — прокомментировал Постекоглу журналистам SkySport.