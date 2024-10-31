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  4. Гвардиола прокомментировал вылет Манчестера Сити из Кубка лиги
Кубок английской лиги
31 октября 2024, 05:13 |
493
0

Гвардиола прокомментировал вылет Манчестера Сити из Кубка лиги

«Горожане» проиграли „Тоттенхэму Хотспур“ со счетом 1:2

31 октября 2024, 05:13 |
493
0
Гвардиола прокомментировал вылет Манчестера Сити из Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

30 октября в 1/8 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Главный тренер голубовато-белых Жозеп Гвардиола прокомментировал вылет команды из турнира.

«Это была очень хорошая игра. Мы играли очень хорошо, но случается и такое. Матч проходил в бешеном темпе. Соперник атаковал быстрее. Во втором тайме нужно было реализовывать моменты, чтобы надеяться на положительный результат.

«Манчестер Сити» страдает от травм. У нас и до игры было очень много проблем. Теперь выпадает Савиньо. Завтра будем знать, на сколько мы его потеряли.

Джек Грилиш и Кайл Уокер также не сыграют в следующих матчах. Что же касается Холанда? Он не был готов к игре, поэтому остался в запасе», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Сити» уступил на выезде «Тоттенхэму» и прекратил участие в Кубке английской лиги.

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Кубок английской лиги по футболу Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Тоттенхэм Тоттенхэм - Манчестер Сити
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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