ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча

Сегодня знакомимся с потрясающей женой нападающего «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса – Агустиной Гандольфо.

28-летняя девушка – успешный фитнес-тренер, на её Instagram подписано более 1,7 млн фолловеров. Также она – модель, увлекается йогой и ездой на лошадях.

Кроме этого, Агустина ещё и бизнесвумен – она заведует миланским рестораном «Coraje», который принадлежит ей и Лаутаро.

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Модель старше своего избранника на один год, их отношения очень крепкие – год назад пара после долгого романа поженилась.

На днях Агустина прибыла в Париж поддержать своего мужа на церемонии вручения «Золотой мяч-2024» – Лаутаро занял высокое седьмое место в опросе.

Пара воспитывает двух детей: девочку Нину и сына Тео.