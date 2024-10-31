ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
Нападающий Интер и сборной Аргентины – настоящий счастливчик
Сегодня знакомимся с потрясающей женой нападающего «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса – Агустиной Гандольфо.
28-летняя девушка – успешный фитнес-тренер, на её Instagram подписано более 1,7 млн фолловеров. Также она – модель, увлекается йогой и ездой на лошадях.
Кроме этого, Агустина ещё и бизнесвумен – она заведует миланским рестораном «Coraje», который принадлежит ей и Лаутаро.
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Модель старше своего избранника на один год, их отношения очень крепкие – год назад пара после долгого романа поженилась.
На днях Агустина прибыла в Париж поддержать своего мужа на церемонии вручения «Золотой мяч-2024» – Лаутаро занял высокое седьмое место в опросе.
Пара воспитывает двух детей: девочку Нину и сына Тео.
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