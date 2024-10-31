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Премьер-лига
Заря
04.11.2024 18:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 05:23 |
8
0

Заря – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 ноября в 18:00 состоится матч 12-го тура УПЛ

31 октября 2024, 05:23 |
8
0
Заря – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 4 ноября, в 18:00 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Заря ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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