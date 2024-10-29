ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал сторис на своей Instagram-странице.

23-летний футболист оповестил всех о неожиданной встрече с сыном Дэвида Бекхэма – Ромео, который совсем недавно принял решение завершить карьеру профессионального футболиста.

«Был рад встрече, бро», – подписал сторис украинец.

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Иных подробностей встречи не сообщается.

Напомним, что Мудрик сейчас переживает один из лучших периодов в «Челси».