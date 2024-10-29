Другие новости29 октября 2024, 05:13 |
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ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
Неожиданная встреча в Лондоне...
29 октября 2024, 05:13 |
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Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал сторис на своей Instagram-странице.
23-летний футболист оповестил всех о неожиданной встрече с сыном Дэвида Бекхэма – Ромео, который совсем недавно принял решение завершить карьеру профессионального футболиста.
«Был рад встрече, бро», – подписал сторис украинец.
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Иных подробностей встречи не сообщается.
Напомним, что Мудрик сейчас переживает один из лучших периодов в «Челси».
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