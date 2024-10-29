Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
Другие новости
29 октября 2024, 05:13 |
1798
0

ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда

Неожиданная встреча в Лондоне...

29 октября 2024, 05:13 |
1798
0
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал сторис на своей Instagram-странице.

23-летний футболист оповестил всех о неожиданной встрече с сыном Дэвида Бекхэма – Ромео, который совсем недавно принял решение завершить карьеру профессионального футболиста.

«Был рад встрече, бро», – подписал сторис украинец.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Иных подробностей встречи не сообщается.

Напомним, что Мудрик сейчас переживает один из лучших периодов в «Челси».

По теме:
ФОТО. Люди сошла с ума! Реакция болельщиков на Ламина Ямала в Париже
ФОТО. Первая реакция Довбика на победу Родри в голосовании за Золотой мяч
ФОТО. ГАЛЕРЕЯ. Все кадры Артема и Юлии Довбик на красной дорожке
Михаил Мудрик Челси фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 28 октября 2024, 07:49 5
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Даниэль ждет победы Тайсона

Лучший вратарь года! Стал известен обладатель Яшин Трофи
Футбол | 28 октября 2024, 22:45 14
Лучший вратарь года! Стал известен обладатель Яшин Трофи
Лучший вратарь года! Стал известен обладатель Яшин Трофи

Эмилиано Мартинес стал лучшим, среди номинантов был Андрей Лунин

В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
Футбол | 28.10.2024, 16:22
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
ФОТО. Она – лучшая футболистка мира. Чем живет Айтана Бонмати?
Футбол | 29.10.2024, 05:53
ФОТО. Она – лучшая футболистка мира. Чем живет Айтана Бонмати?
ФОТО. Она – лучшая футболистка мира. Чем живет Айтана Бонмати?
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Футбол | 28.10.2024, 16:21
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Мексики
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Мексики
28.10.2024, 00:10
Авто/мото
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
27.10.2024, 07:15 10
Футбол
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
28.10.2024, 00:01 5
Бокс
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
27.10.2024, 07:59 4
Футбол
Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером
Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером
27.10.2024, 20:41 13
Футбол
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
28.10.2024, 10:06 19
Футбол
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
28.10.2024, 10:54 11
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
27.10.2024, 07:33 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем