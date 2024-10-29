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29 октября 2024, 04:46 | Обновлено 29 октября 2024, 04:47
504
1

ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024

Главный футбольный X-аккаунт с мемами предоставил шуточное, но достойное объяснение

29 октября 2024, 04:46 | Обновлено 29 октября 2024, 04:47
504
1
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Считалось, что ЗМ-2024 должно забрать Винисиус Жуниор, однако за несколько часов появилась информация об обратном. В итоге ни один из представителей Реала не прилетел в Париж.

Главный футбольный X(Twitter)-аккаунт с мемами опубликовал шуточное, но достойное объяснение, почему Вини не выиграл ЗМ. Ведь на футбольном поле игрок должен быть примером для подражания...

ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024

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видео Винисиус Жуниор Родри Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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KIEWADIM
Бибизянка провокатор, не дали ЗМ за плохое поведение.
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