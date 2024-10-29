ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
Главный футбольный X-аккаунт с мемами предоставил шуточное, но достойное объяснение
28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.
Считалось, что ЗМ-2024 должно забрать Винисиус Жуниор, однако за несколько часов появилась информация об обратном. В итоге ни один из представителей Реала не прилетел в Париж.
Главный футбольный X(Twitter)-аккаунт с мемами опубликовал шуточное, но достойное объяснение, почему Вини не выиграл ЗМ. Ведь на футбольном поле игрок должен быть примером для подражания...
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
Why Vinicius didn't win the Ballon d'Orpic.twitter.com/zn19XtoYi9— Troll Football (@TrollFootball) October 28, 2024
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