ВИНИСИУС: «Я сделаю это 10 раз, если нужно. Они не готовы»
Первая реакция бразильца на вручение Золотого мяча 2024 Родри
28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.
Бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор, который до последнего момента считался фаворитом на получение ЗМ, отреагировал на признание лучшим игроком мира Родри:
«Я сделаю это 10 раз, если нужно. Они не готовы».
Считалось, что ЗМ-2024 должно забрать Вини, однако за несколько часов появилась информация об обратном. В итоге ни один из представителей Реала не прилетел в Париж.
Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados.— Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024
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