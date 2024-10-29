ВИНИСИУС: «Я сделаю это 10 раз, если нужно. Они не готовы»

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор, который до последнего момента считался фаворитом на получение ЗМ, отреагировал на признание лучшим игроком мира Родри:

«Я сделаю это 10 раз, если нужно. Они не готовы».

Считалось, что ЗМ-2024 должно забрать Вини, однако за несколько часов появилась информация об обратном. В итоге ни один из представителей Реала не прилетел в Париж.