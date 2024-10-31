Шахтер Донецк

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Черноморец
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Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 05:53 |
12
0

Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 ноября состоится матч 12-го тура УПЛ

31 октября 2024, 05:53 |
12
0
Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 2 ноября, в 18:00 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Шахтер Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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