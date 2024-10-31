Украина. Премьер лига31 октября 2024, 05:58 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Черноморец
2 ноября состоится матч 12-го тура УПЛ
31 октября 2024, 05:58 |
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В субботу, 2 ноября, в 18:00 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Черноморец».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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