Украина. Премьер лига31 октября 2024, 05:17 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Рух
4 ноября в 15:30 состоится матч 12-го тура УПЛ
31 октября 2024, 05:17 |
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В понедельник, 4 ноября, в 15:30 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Рух».
Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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