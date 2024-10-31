Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Рух
Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 05:17 |
33
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Рух

4 ноября в 15:30 состоится матч 12-го тура УПЛ

31 октября 2024, 05:17 |
33
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Рух
УПЛ

В понедельник, 4 ноября, в 15:30 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Рух».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Заря – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс - Рух где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 30 октября 2024, 08:01 3
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри

Деонтей назвал победителя реванша в декабре

«Иногда эти награды несправедливы». Лаутаро Мартинес – о Золотом мяче
Футбол | 30 октября 2024, 22:15 4
«Иногда эти награды несправедливы». Лаутаро Мартинес – о Золотом мяче
«Иногда эти награды несправедливы». Лаутаро Мартинес – о Золотом мяче

Звездный форвард недоволен своим местом в списке номинантов на Золотой мяч

В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Футбол | 30.10.2024, 11:01
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Бокс | 30.10.2024, 07:06
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
ВИДЕО. Вы не поверите, с чем путешествует на матчи звездный футболист
Футбол | 31.10.2024, 03:56
ВИДЕО. Вы не поверите, с чем путешествует на матчи звездный футболист
ВИДЕО. Вы не поверите, с чем путешествует на матчи звездный футболист
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
29.10.2024, 07:46 14
Футбол
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
30.10.2024, 17:53 2
Бокс
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
30.10.2024, 02:15 2
Другие виды
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
29.10.2024, 15:23
Теннис
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
29.10.2024, 01:59
Футбол
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
29.10.2024, 01:33
Футбол
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
29.10.2024, 01:16 2
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 19:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем