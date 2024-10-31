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Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 05:41 | Обновлено 31 октября 2024, 05:53
81
0

Система гол плюс пас. Кто лучший бомбардир сезона после 11-го тура УПЛ?

Александр Назаренко из Полесья остается на вершине списка, имея 7+5

31 октября 2024, 05:41 | Обновлено 31 октября 2024, 05:53
81
0
Система гол плюс пас. Кто лучший бомбардир сезона после 11-го тура УПЛ?
ФК Полесье. Александр Назаренко

По итогам 11-го тура УПЛ претерпел некоторые изменения список лучших игроков по системе гол+пас.

Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 7 голов и сделавший 5 ассистов (12 баллов).

На второй позиции идет хавбек Шахтера Георгий Судаков – 7 голов и 2 ассиста (9 очков).

Далее следуют Алексей Гуцуляк из Полесья (6+2) и Артем Бондаренко из Шахтера (5+3).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

  • 1. Александр Назаренко (Полесье): 7+5=12
  • 2. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9
  • 3. Алексей Гуцуляк (Полесье): 6+2=8
  • 4. Артем Бондаренко (Шахтер): 5+3=8
  • 5. Илья Квасница (Рух): 4+3=7
  • 6. Николай Шапаренко (Динамо): 2+5=7
  • 7. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6
  • 8. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+4=6
  • 9. Игорь Краснопир (Рух): 5+0=5
  • 10. Александр Зубков (Шахтер): 3+2=5
  • 11. Никита Кравченко (Александрия): 0+5=5

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Александр Назаренко и Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).

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лучший бомбардир Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк бомбардиры Александрия Украинская Премьер-лига Александр Филиппов Полесье Житомир Александр Зубков Алексей Гуцуляк Николай Шапаренко Александр Назаренко (футбол) Рух Львов Артем Бондаренко Георгий Судаков ЛНЗ Черкассы Игорь Краснопир Илья Квасница Мухаррем Яшари Никита Кравченко
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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