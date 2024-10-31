Система гол плюс пас. Кто лучший бомбардир сезона после 11-го тура УПЛ?
Александр Назаренко из Полесья остается на вершине списка, имея 7+5
По итогам 11-го тура УПЛ претерпел некоторые изменения список лучших игроков по системе гол+пас.
Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 7 голов и сделавший 5 ассистов (12 баллов).
На второй позиции идет хавбек Шахтера Георгий Судаков – 7 голов и 2 ассиста (9 очков).
Далее следуют Алексей Гуцуляк из Полесья (6+2) и Артем Бондаренко из Шахтера (5+3).
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас
- 1. Александр Назаренко (Полесье): 7+5=12
- 2. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9
- 3. Алексей Гуцуляк (Полесье): 6+2=8
- 4. Артем Бондаренко (Шахтер): 5+3=8
- 5. Илья Квасница (Рух): 4+3=7
- 6. Николай Шапаренко (Динамо): 2+5=7
- 7. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6
- 8. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+4=6
- 9. Игорь Краснопир (Рух): 5+0=5
- 10. Александр Зубков (Шахтер): 3+2=5
- 11. Никита Кравченко (Александрия): 0+5=5
В списке лучших голеадоров сезона лидируют Александр Назаренко и Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).
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