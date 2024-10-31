Система гол плюс пас. Кто лучший бомбардир сезона после 11-го тура УПЛ?

По итогам 11-го тура УПЛ претерпел некоторые изменения список лучших игроков по системе гол+пас.

Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 7 голов и сделавший 5 ассистов (12 баллов).

На второй позиции идет хавбек Шахтера Георгий Судаков – 7 голов и 2 ассиста (9 очков).

Далее следуют Алексей Гуцуляк из Полесья (6+2) и Артем Бондаренко из Шахтера (5+3).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

1. Александр Назаренко (Полесье): 7+5=12

2. Георгий Судаков (Шахтер): 7+2=9

3. Алексей Гуцуляк (Полесье): 6+2=8

4. Артем Бондаренко (Шахтер): 5+3=8

5. Илья Квасница (Рух): 4+3=7

6. Николай Шапаренко (Динамо): 2+5=7

7. Александр Филиппов (Александрия): 5+1=6

8. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+4=6

9. Игорь Краснопир (Рух): 5+0=5

10. Александр Зубков (Шахтер): 3+2=5

11. Никита Кравченко (Александрия): 0+5=5

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Александр Назаренко и Георгий Судаков (по 7 забитых мячей).