Ван НИСТЕЛРОЙ: «Главной задачей было выйти в четвертьфинал»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рууд ван Нистелрой в интервью BBC Radio 5 Live после матча 1/8 финала Кубка английской лиги, где его команда обыграла Лестер со счетом 5:2, отметил:

«Трудно было вернуться на следующий день после увольнения Эрика тен Хага и собрать всех игроков. Это смешанные эмоции. Я пришел сюда работать, потому что почувствовал, что могу быть полезным этому клубу, и меня пригласил именно Эрик.

Но это футбол, и такое бывает. Жизнь продолжается. Мы выходили на поле, потому что знали, что 75 тысяч болельщиков ждут нас на трибунах, а миллионы других смотрят дома по телевизору. Надо было переключиться и сделать это для них.

У нас нет кнопки, которую можно нажать, чтобы изменить всю команду за мгновение. Сегодня это был характер. Главной задачей было выйти в четвертьфинал, и игроки справились.

Сейчас все внимание сосредоточено на «Челси», и мы уже готовимся к следующей игре», - прокомментировал Руд ван Нистелрой.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» победил Лестер в 1/8 финала Кубка английской лиги.