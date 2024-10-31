Младен БАРТУЛОВИЧ: «В целом доволен нашими действиями в этой игре»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором его команда уступила донецкому «Шахтеру» (0:1).

– Спасибо своей команде за хороший матч, за отношение. Они показали очень приличную игру. К сожалению, немного не хватило. Судья в целом работал неплохо, но в ключевой момент игры, когда наше давление становилось все весомее, он дал нам красную карточку. В том эпизоде ее не должно было быть, максимум - желтая.

– Вчера на стадионе была игра «Руха» против «Карпат». Повлияло ли это на состояние газона и качество игры вашей команды?

– Я так не думаю. Газон был одинаковым для обеих команд. Летом мы также играли здесь против «Руха» и уже тогда были вопросы к состоянию поля. Понятно, что с газоном нужно что-то делать.

– Какого рисунка игры вы ожидали от своей команды сегодня? Довольны ли вы тем, как ребята выполнили поставленные задачи?

– Смотрели много поединков «Шахтера» и настраивали ребят на тяжелый матч. По моему мнению, мы неплохо справились с соперником. Работали компактно и агрессивно, особенно во втором тайме. Были моменты, могли забивать. В целом доволен нашими действиями в этой игре.

Напомним, главный тренер донецкого «Шахтера» также высказался о кубковой игре.

