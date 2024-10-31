Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Верес
Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 05:45 |
24
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Верес

4 ноября в 13:00 состоится матч 12-го тура УПЛ

31 октября 2024, 05:45 |
24
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Верес
УПЛ

В понедельник, 4 ноября, в 13:00 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Оболонь – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Заря – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Николай ГИБАЛЮК «Какое затягивание времени? Судья решил по-другому»
Олег ШАНДРУК: «Это Кубок, здесь возможны неожиданности»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Верес где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 30 октября 2024, 08:01 3
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри

Деонтей назвал победителя реванша в декабре

Аморима объявят новым тренером МЮ уже на текущей неделе – журналист
Футбол | 30 октября 2024, 23:06 3
Аморима объявят новым тренером МЮ уже на текущей неделе – журналист
Аморима объявят новым тренером МЮ уже на текущей неделе – журналист

Переговоры между клубами идут в позитивном ключе

В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Футбол | 30.10.2024, 11:01
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Футбол | 30.10.2024, 13:49
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Ньюкасл – Челси – 2:0. Реванш за чемпионат. Видео голов и обзор
Футбол | 31.10.2024, 03:22
Ньюкасл – Челси – 2:0. Реванш за чемпионат. Видео голов и обзор
Ньюкасл – Челси – 2:0. Реванш за чемпионат. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
30.10.2024, 17:53 2
Бокс
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
29.10.2024, 06:44 31
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
29.10.2024, 01:59
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 9
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
30.10.2024, 08:41
Футбол
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
29.10.2024, 01:33
Футбол
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
29.10.2024, 01:16 2
Бокс
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
29.10.2024, 08:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем