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  4. Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 05:00 |
23
0

Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 ноября в 15:30 состоится матч 12-го тура УПЛ

31 октября 2024, 05:00 |
23
0
Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 4 ноября, в 15:30 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Рух».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кривбасс Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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