Расистский скандал в Ла Лиге. Пострадали игроки Барселоны

26 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» (0:4). Вингеры каталонцев Ламин Ямал, Ансу Фати и Рафинья стали жертвами расистских выкриков со стороны фанатов королевского клуба.

Как сообщает Marca, в социальных сетях появились видео, где фанаты «Реала» кричат ​​в сторону Ямала, который праздновал гол, «йо****й н**р» и «кусок г**на», а также обиды в сторону матери 17-летнего испанца.

После матча «Реал» прокомментировал инцидент на своем сайте:

«Реал Мадрид» решительно осуждает любые проявления расизма, ксенофобии или насилия в футболе и спорте и глубоко сожалеет об оскорблениях, которые несколько фанатов произнесли минувшей ночью в одном из углов.

мы начали расследование с целью выявления и идентификации виновников этих ужасных и отвратительных оскорблений, чтобы принять соответствующие дисциплинарные и судебные меры».

На официальном сайте Ла Лига осудила действия фанатов, а также заявила, что дело об оскорблениях в сторону игроков «блауграна» будет передано Национальной полиции Испании.