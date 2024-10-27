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Испания
27 октября 2024, 20:43 | Обновлено 27 октября 2024, 21:52
2214
7

Расистский скандал в Ла Лиге. Пострадали игроки Барселоны

Болельщики «Реала» выкрикивали оскорбления в сторону Ямала, Фати и Рафиньи

27 октября 2024, 20:43 | Обновлено 27 октября 2024, 21:52
2214
7
Расистский скандал в Ла Лиге. Пострадали игроки Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Рафинья

26 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» (0:4). Вингеры каталонцев Ламин Ямал, Ансу Фати и Рафинья стали жертвами расистских выкриков со стороны фанатов королевского клуба.

Как сообщает Marca, в социальных сетях появились видео, где фанаты «Реала» кричат ​​в сторону Ямала, который праздновал гол, «йо****й н**р» и «кусок г**на», а также обиды в сторону матери 17-летнего испанца.

После матча «Реал» прокомментировал инцидент на своем сайте:

«Реал Мадрид» решительно осуждает любые проявления расизма, ксенофобии или насилия в футболе и спорте и глубоко сожалеет об оскорблениях, которые несколько фанатов произнесли минувшей ночью в одном из углов.

мы начали расследование с целью выявления и идентификации виновников этих ужасных и отвратительных оскорблений, чтобы принять соответствующие дисциплинарные и судебные меры».

На официальном сайте Ла Лига осудила действия фанатов, а также заявила, что дело об оскорблениях в сторону игроков «блауграна» будет передано Национальной полиции Испании.

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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ламин Ямал Рафинья Диас Ансу Фати расизм
Іван Распутін Источник: Marca
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Комментарии 7
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Dfs2262ar
Бля ці негри прикумарили! Вони можуть нападати на людей, грабувати, вбивати! Але ж їм банан в сторону не кинь! Прям аж кумарить!!
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+7
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Vittorio
То провокація роzzіан
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+3
GloryUkraine
Шматок лайна і твоя мама повія-це расизм?
Чи не поїхав дах у  вінісіусів?
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+2
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icebeer
И это говорят люди с Вини в составе.
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+2
Falko
Свінісіус впишеться? Розповість в інстаграмі, які погані вболівальники Реала і що ця команда недостойна титулів? Ну, як про Іспанію й Олімпіаду.
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+1
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