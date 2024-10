Расистский скандал в Ла Лиге. Пострадали игроки Барселоны

26 октября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» (0:4). Вингеры каталонцев Ламин Ямал, Ансу Фати и Рафинья стали жертвами расистских выкриков со стороны фанатов королевского клуба.

Как сообщает Marca, в социальных сетях появились видео, где фанаты «Реала» кричат ​​в сторону Ямала, который праздновал гол, «йо****й н**р» и «кусок г**на», а также обиды в сторону матери 17-летнего испанца.

После матча «Реал» прокомментировал инцидент на своем сайте:

«Реал Мадрид» решительно осуждает любые проявления расизма, ксенофобии или насилия в футболе и спорте и глубоко сожалеет об оскорблениях, которые несколько фанатов произнесли минувшей ночью в одном из углов.

мы начали расследование с целью выявления и идентификации виновников этих ужасных и отвратительных оскорблений, чтобы принять соответствующие дисциплинарные и судебные меры».

На официальном сайте Ла Лига осудила действия фанатов, а также заявила, что дело об оскорблениях в сторону игроков «блауграна» будет передано Национальной полиции Испании.

⚠️ LALIGA OFFICIAL STATEMENT:



LaLiga has announced that it will immediately report the racist insults and gestures directed at FC Barcelona players during the Real Madrid–Barcelona match. The case will be presented to the Hate Crime Unit of the National Police’s Intelligence… pic.twitter.com/SVnD3cp45V