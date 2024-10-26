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Другие новости
26 октября 2024, 01:05 | Обновлено 26 октября 2024, 01:11
579
3

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Беллингема – одна из красивейших моделей мира

Знакомимся с девушкой невероятной красоты

26 октября 2024, 01:05 | Обновлено 26 октября 2024, 01:11
579
3
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Беллингема – одна из красивейших моделей мира
Instagram. Лаура Селия Вальк

Накануне Эль-Класико знакомим вас с девушкой полузащитника «Реала» Джуда Беллингема – нидерландской супермоделью Лаурою Селией Вальк.

Она регулярно демонстрирует свою удивительную фигуру на открытых съемках в белье и бикини.

Считается, что 25-летняя Лаура с прошлого года встречается со звездой сборной Англии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она не только модель «PrettyLittleThing», но и владелица собственного консультационного агентства по социальным сетям.

Instagram нидерландской супермодели насчитывает уже более 500 000 подписчиков и это место, где каждый желающий может насладиться изумительной женской красотой. Приятного просмотра:

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фото девушки девушка дня Джуд Беллингем lifestyle Реал Мадрид сборная Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Сергей Горбачев
Я так понял, что у спорт.юа теперь есть новая рубрика : playboy околоспорта... Зачем размещать такие "новости" на спортивном ресурсе для меня загадка... Каждый день захожу сюда почитать новости про спорт, а мне подают в половине новостного дайджеста Лунина, Зинченко и всяких тёть футбольных знаменитостей... 
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