ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Беллингема – одна из красивейших моделей мира

Накануне Эль-Класико знакомим вас с девушкой полузащитника «Реала» Джуда Беллингема – нидерландской супермоделью Лаурою Селией Вальк.

Она регулярно демонстрирует свою удивительную фигуру на открытых съемках в белье и бикини.

Считается, что 25-летняя Лаура с прошлого года встречается со звездой сборной Англии.

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Она не только модель «PrettyLittleThing», но и владелица собственного консультационного агентства по социальным сетям.

Instagram нидерландской супермодели насчитывает уже более 500 000 подписчиков и это место, где каждый желающий может насладиться изумительной женской красотой. Приятного просмотра: