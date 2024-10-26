ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Подруга Беллингема – одна из красивейших моделей мира
Знакомимся с девушкой невероятной красоты
Накануне Эль-Класико знакомим вас с девушкой полузащитника «Реала» Джуда Беллингема – нидерландской супермоделью Лаурою Селией Вальк.
Она регулярно демонстрирует свою удивительную фигуру на открытых съемках в белье и бикини.
Считается, что 25-летняя Лаура с прошлого года встречается со звездой сборной Англии.
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Она не только модель «PrettyLittleThing», но и владелица собственного консультационного агентства по социальным сетям.
Instagram нидерландской супермодели насчитывает уже более 500 000 подписчиков и это место, где каждый желающий может насладиться изумительной женской красотой. Приятного просмотра:
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