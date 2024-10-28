Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Если Карло не исправит результаты – президент пригласит Зинедина Зидана
В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» победила со счетом 4:0.
Президент «Реала» Флорентино Перес был возмущен этим результатом. Переса сейчас не устраивают результаты команда на старте сезона. Флорентино серьезно рассматривает отставку Карло Анчелотти. Перес мечтает вернуть Зидана – легенду клуба.
Перес считает, что третье назначение Зизу поможет команде вернуть необходимые результаты.
Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.
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