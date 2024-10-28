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  4. Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Испания
28 октября 2024, 00:31 |
514
1

Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной

Если Карло не исправит результаты – президент пригласит Зинедина Зидана

28 октября 2024, 00:31 |
514
1
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Украина. Флорентино Перес и Карло Анчелотти

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» победила со счетом 4:0.

Президент «Реала» Флорентино Перес был возмущен этим результатом. Переса сейчас не устраивают результаты команда на старте сезона. Флорентино серьезно рассматривает отставку Карло Анчелотти. Перес мечтает вернуть Зидана – легенду клуба.

Перес считает, что третье назначение Зизу поможет команде вернуть необходимые результаты.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

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Карло Анчелотти Флорентино Перес Зинедин Зидан чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Gunnar Astrid
Самый лучший вариант. Игра ФК Реал Мадрид не очень. 
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