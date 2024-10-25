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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Беллингем не забивает? У него есть другие качества»
Испания
25 октября 2024, 16:27 | Обновлено 25 октября 2024, 16:30
105
0

АНЧЕЛОТТИ: «Беллингем не забивает? У него есть другие качества»

Главный тренер Реала прокомментировал действия своего игрока перед Эль-классико

25 октября 2024, 16:27 | Обновлено 25 октября 2024, 16:30
105
0
АНЧЕЛОТТИ: «Беллингем не забивает? У него есть другие качества»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» прокомментировал отсутствие достаточной результативности английского полузащитника Джуда Беллингема.

«Он в прекрасной форме. Нас все устраивает. Беллингем не забивает голы? У него есть другие качества. Он знает, что очень важен для игры команды. Тем более это тот игрок, который никогда не останавливается на достигнутом, а постоянно становится лучше», - прокомментировал Анчелотти.

26 октября в Мадриде состоится матч между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

Беллингем в этом сезоне сыграл 10 матчей, но голов пока не забивал.

Напомним, ранее стало известно, что Карло Анчелотти провел личный разговор с Андреем Луниным перед матчем Эль-Класико.

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Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Джуд Беллингем Реал - Барселона
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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