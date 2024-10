АНЧЕЛОТТИ: «Беллингем не забивает? У него есть другие качества»

Главный тренер мадридского «Реала» прокомментировал отсутствие достаточной результативности английского полузащитника Джуда Беллингема.

«Он в прекрасной форме. Нас все устраивает. Беллингем не забивает голы? У него есть другие качества. Он знает, что очень важен для игры команды. Тем более это тот игрок, который никогда не останавливается на достигнутом, а постоянно становится лучше», - прокомментировал Анчелотти.

26 октября в Мадриде состоится матч между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

Беллингем в этом сезоне сыграл 10 матчей, но голов пока не забивал.

