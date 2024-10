«Это новый Салах». Фанаты оценили суперигру Мудрика за Челси в еврокубке

24 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Лондонский клуб разбил соперника со счетом 4:1.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе – в активе украинца один гол и две результативные передачи!

После завершения матча болельщики «Челси» остались в восторге от игры украинца в этом поединке.

Bluesesque: Теперь, когда ажиотаж относительно Санчо исчез, можем ли мы наконец начать говорить о том, чтобы доверить Мудрику регулярно играть на левом фланге атака?

BLP_Sean: Я думаю Мудрик еще нас всех удивит в этом сезоне

FaruqBellz: Нам надо всем извиниться перед Мудриком 💙💙. Давай, парень. Это начало прайма Мудрика 🦋🔥

sundaysid07: Мудрик – это новый Салах, как только он правильно ко всему адаптируется, то станет неповторимым, нам нужно набраться терпения. Медленный процесс и прогресс.

dme_363: Мудрик – лучший вингер в мире

fantasticblizz: Приятно видеть, как Мудрик забивает, продолжай забивать, Миша!

sjchelsea09: Видимо, Мудрик все еще не до конца все убедил, но сегодня должен аплодировать ему, 1 гол 2 передачи – классная игра 👏👏 ждем больше 🙏

ozairh18: Марсеска может стать тренером, который нужен был Мудрику все это время.

Cultureroze: Мудрик должен выйти в старте в следующем матче за Челси!

В этом сезоне за «Челси» в активе Мудрика один гол и четыре ассиста.