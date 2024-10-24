«Это новый Салах». Фанаты оценили суперигру Мудрика за Челси в еврокубке
Михаил оформил в матче один гол и две результативные передачи
24 октября прошел матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».
Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Лондонский клуб разбил соперника со счетом 4:1.
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе – в активе украинца один гол и две результативные передачи!
После завершения матча болельщики «Челси» остались в восторге от игры украинца в этом поединке.
Bluesesque: Теперь, когда ажиотаж относительно Санчо исчез, можем ли мы наконец начать говорить о том, чтобы доверить Мудрику регулярно играть на левом фланге атака?
BLP_Sean: Я думаю Мудрик еще нас всех удивит в этом сезоне
FaruqBellz: Нам надо всем извиниться перед Мудриком 💙💙. Давай, парень. Это начало прайма Мудрика 🦋🔥
sundaysid07: Мудрик – это новый Салах, как только он правильно ко всему адаптируется, то станет неповторимым, нам нужно набраться терпения. Медленный процесс и прогресс.
dme_363: Мудрик – лучший вингер в мире
Mudryk the best winger in the world.#FootballWithDME pic.twitter.com/BoBfmEyKZy
- DME 🇳🇦 (@dme_363) 24 октября 2024 года
fantasticblizz: Приятно видеть, как Мудрик забивает, продолжай забивать, Миша!
sjchelsea09: Видимо, Мудрик все еще не до конца все убедил, но сегодня должен аплодировать ему, 1 гол 2 передачи – классная игра 👏👏 ждем больше 🙏
ozairh18: Марсеска может стать тренером, который нужен был Мудрику все это время.
Cultureroze: Мудрик должен выйти в старте в следующем матче за Челси!
В этом сезоне за «Челси» в активе Мудрика один гол и четыре ассиста.
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