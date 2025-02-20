Защитник Реала дерзко обратился к соперникам в ЛЧ после разгрома Ман Сити

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио заговорил о будущем соперниках «сливочных» в Лиге чемпионов после разгромной победы над «Манчестер Сити» (3:1).

«Будущие соперники?– Мы – «Реал», и нам неважно, кто будет нашим соперником. Мы будем бороться и пытаться пройти дальше», – сказал Асенсио.

В следующем раунде соревнований подопечные Карло Анчелотти сыграют против мадридского «Атлетико» или немецкого «Байера».

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за выходки в матче против «Манчестер Сити».