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Лига чемпионов
20 февраля 2025, 09:27 | Обновлено 20 февраля 2025, 09:29
980
1

Защитник Реала дерзко обратился к соперникам в ЛЧ после разгрома Ман Сити

Рауль Асенсио заявил, что «Реалу» без разницы с кем играть

20 февраля 2025, 09:27 | Обновлено 20 февраля 2025, 09:29
980
1
Защитник Реала дерзко обратился к соперникам в ЛЧ после разгрома Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио заговорил о будущем соперниках «сливочных» в Лиге чемпионов после разгромной победы над «Манчестер Сити» (3:1).

«Будущие соперники?– Мы – «Реал», и нам неважно, кто будет нашим соперником. Мы будем бороться и пытаться пройти дальше», – сказал Асенсио.

В следующем раунде соревнований подопечные Карло Анчелотти сыграют против мадридского «Атлетико» или немецкого «Байера».

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за выходки в матче против «Манчестер Сити».

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Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити
Рауль Асенсио Лига чемпионов Атлетико Мадрид Байер Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
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