Защитник Реала дерзко обратился к соперникам в ЛЧ после разгрома Ман Сити
Рауль Асенсио заявил, что «Реалу» без разницы с кем играть
Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио заговорил о будущем соперниках «сливочных» в Лиге чемпионов после разгромной победы над «Манчестер Сити» (3:1).
«Будущие соперники?– Мы – «Реал», и нам неважно, кто будет нашим соперником. Мы будем бороться и пытаться пройти дальше», – сказал Асенсио.
В следующем раунде соревнований подопечные Карло Анчелотти сыграют против мадридского «Атлетико» или немецкого «Байера».
Ранее сообщалось, что звезда «Реала» пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за выходки в матче против «Манчестер Сити».
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