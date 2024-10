«Я знал, что конкуренция будет жесткой». Феликс – о своем времени на поле

Нападающий сборной Португалии и «Челси» Жоау Феликс высказался о количестве своих выходов на поле:

«Я знал, что конкуренция будет жесткой, я говорил с Мареской перед тем, как присоединиться к Челси… но я здесь, чтобы работать. Это только вопрос времени. Вы никогда не увидите, чтобы я перестал работать, чтобы следовать своим мечтам. Я здесь, чтобы играть, это произойдет, я уверен».

Жоау Феликс перешел к аристократам из мадридского «Атлетико» за 52 миллиона евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Феликс провел за «Челси» 5 матчей, в которых забил 1 гол.

🔵 João Félix on not playing much: “I knew the competition would be hard, I spoke to Maresca before joining Chelsea… but I'm here to work. It's just a matter of time”.



“You will never see me stop working to follow my dreams. I'm here to play but it will happen, I’m sure”. pic.twitter.com/b5fHFwpKQu