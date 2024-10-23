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  4. «Я знал, что конкуренция будет жесткой». Феликс – о своем времени на поле
Англия
23 октября 2024, 21:27 |
401
0

«Я знал, что конкуренция будет жесткой». Феликс – о своем времени на поле

Португальский нападающий уверен в своем будущем

23 октября 2024, 21:27 |
401
0
«Я знал, что конкуренция будет жесткой». Феликс – о своем времени на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Нападающий сборной Португалии и «Челси» Жоау Феликс высказался о количестве своих выходов на поле:

«Я знал, что конкуренция будет жесткой, я говорил с Мареской перед тем, как присоединиться к Челси… но я здесь, чтобы работать. Это только вопрос времени. Вы никогда не увидите, чтобы я перестал работать, чтобы следовать своим мечтам. Я здесь, чтобы играть, это произойдет, я уверен».

Жоау Феликс перешел к аристократам из мадридского «Атлетико» за 52 миллиона евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Феликс провел за «Челси» 5 матчей, в которых забил 1 гол.

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Жоау Феликс Челси Фабрицио Романо чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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