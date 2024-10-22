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Англия
22 октября 2024, 16:36 | Обновлено 22 октября 2024, 16:37
183
0

Бывший тренер дортмундской Боруссии может возглавить клуб АПЛ

Эдин Терзич – кандидат на пост наставника «Вест Хэма»

22 октября 2024, 16:36 | Обновлено 22 октября 2024, 16:37
183
0
Бывший тренер дортмундской Боруссии может возглавить клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Английский «Вест Хэм» рассматривает Эдина Терзича в качестве нового наставника клуба. На сегодня хорватский специалист пребывает без работы.

Сообщается, что молотобойцы готовы обратиться к Эдину, в случае увольнения нынешнего наставника Хулена Лопетеги.

К слову, Терзич с 2015 по 2017 год работал ассистентом Славена Билича в «Вест Хэме».

Лондонский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. За восемь матчей команда набрала всего восемь баллов. Следующий поединок «Вест Хэм» проведет дома против «Манчестер Юнайтеда». Состоится матч 27-го ноября, старт в 16:00.

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Эдин Терзич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм назначение тренера Хулен Лопетеги
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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