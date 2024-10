Бывший тренер дортмундской Боруссии может возглавить клуб АПЛ

Английский «Вест Хэм» рассматривает Эдина Терзича в качестве нового наставника клуба. На сегодня хорватский специалист пребывает без работы.

Сообщается, что молотобойцы готовы обратиться к Эдину, в случае увольнения нынешнего наставника Хулена Лопетеги.

К слову, Терзич с 2015 по 2017 год работал ассистентом Славена Билича в «Вест Хэме».

Лондонский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. За восемь матчей команда набрала всего восемь баллов. Следующий поединок «Вест Хэм» проведет дома против «Манчестер Юнайтеда». Состоится матч 27-го ноября, старт в 16:00.

🚨⚒️ Former BVB coach Edin #Terzic is a candidate in case West Ham United decide to replace manager Julen Lopetegui ✔️



The 41y/o has a good reputation at #WHUFC, where he worked from 2015-2017 as assistant coach under Slaven Bilic.



Terzic is open to a new challenge and has also… pic.twitter.com/PrWGrpwWqO