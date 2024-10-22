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Испания
22 октября 2024, 15:08 | Обновлено 22 октября 2024, 15:15
58
0

Фермин Лопес согласился на новое соглашение с Барселоной

Игроку предложили значительное повышение зарплаты

22 октября 2024, 15:08 | Обновлено 22 октября 2024, 15:15
58
0
Фермин Лопес согласился на новое соглашение с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний испанский полузащитник Фермин Лопес согласовал условия «Барселоны» и продлит контракт. По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, игрок подпишет новое 4-летнее соглашение.

Сообщается, что новый контракт предусматривает значительное повышение зарплаты и содержит пункт об отступных.

Фермин Лопес пропустил начало сезона из-за травмы. У игрока были проблемы с мышцами ноги.

Романо отмечает, что каталонский клуб вскоре продлит соглашения с Гави, Педри, де Йонгом и Араухо.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта Фермин Лопес Барселона
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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