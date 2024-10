Фермин Лопес согласился на новое соглашение с Барселоной

21-летний испанский полузащитник Фермин Лопес согласовал условия «Барселоны» и продлит контракт. По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, игрок подпишет новое 4-летнее соглашение.

Сообщается, что новый контракт предусматривает значительное повышение зарплаты и содержит пункт об отступных.

Фермин Лопес пропустил начало сезона из-за травмы. У игрока были проблемы с мышцами ноги.

Романо отмечает, что каталонский клуб вскоре продлит соглашения с Гави, Педри, де Йонгом и Араухо.

