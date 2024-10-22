Фермин Лопес согласился на новое соглашение с Барселоной
Игроку предложили значительное повышение зарплаты
21-летний испанский полузащитник Фермин Лопес согласовал условия «Барселоны» и продлит контракт. По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, игрок подпишет новое 4-летнее соглашение.
Сообщается, что новый контракт предусматривает значительное повышение зарплаты и содержит пункт об отступных.
Фермин Лопес пропустил начало сезона из-за травмы. У игрока были проблемы с мышцами ноги.
Романо отмечает, что каталонский клуб вскоре продлит соглашения с Гави, Педри, де Йонгом и Араухо.
🔵🔴 Barça continue their new contract plan as Fermín López has sealed his agreement until June 2029.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2024
After Marc Bernal, Fermín new deal with salary rise and new release clause will be announced soon.
Next ones: Gavi, Pedri and talks on with Frenkie de Jong and Araújo. pic.twitter.com/BYNaHwN13n
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