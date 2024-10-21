Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер Львова прокомментировал возможность стать преемником Петраков
Лига наций
21 октября 2024, 13:59 |
603
0

Бывший тренер Львова прокомментировал возможность стать преемником Петраков

Тренер «Пюника» объяснил, при каком условии это может произойти

21 октября 2024, 13:59 |
603
0
Бывший тренер Львова прокомментировал возможность стать преемником Петраков
Егише Меликян

Как уже сообщал Sport.ua, среди кандидатов на должность руководителя армянской национальной команды рассматривается хорошо известный украинским болельщикам как игрок, а затем и тренер Егише Меликян. Во второй половине прошлого десятилетия и в начале нынешнего 45-летний специалист был главным тренером каменской «Стали» и ФК «Львов», а в течение последних почти четырех лет возглавляет ереванский «Пюник».

– Правда ли, что вы являетесь одним из кандидатов на роль руководителя сборной Армении? – спросил корреспондент Sport.ua.

– Это очень тонкий вопрос. Не хотелось бы комментировать, но все же скажу пару слов. Уже несколько лет между ФК «Пюник» и Федерацией футбола Армении имеет место конфликт. С самого начала я поддерживаю президента клуба, в котором работаю. Я за него борюсь – и на футбольном поле, и вне его. Думаю, что этот факт помешает мне возглавить сборную Армении. В нашей Федерации работают очень амбициозные люди и для них важен не так результат, как личный имидж. Уверен, они понимают, что я действительно могу помочь национальной сборной, но не пойдут на это по названным причинам.

– А если предположить, что футбольная общественность – в частности, армянские болельщики и независимые СМИ, выскажут общее мнение видеть на посту руководителя сборной именно вас, то этот шаг с вашей стороны возможен?

– Если общественность действительно этого захочет и даст об этом знать, то только тогда готов делать соответствующие шаги. Для меня очень важно мнение болельщиков и мнение президента клуба. Ведь конфликт очень серьезный.

– И что это за конфликт?

– Мне не хотелось бы об этом говорить. Скажу лишь то, что он настолько серьезный, что на 99 процентов «Пюник» готов сняться с чемпионата.

Ранее стало известно, сколько зарабатывал Петраков на посту главного тренера сборной Армении.

По теме:
Три игрока Руха не сыграют против Карпат
Хорошо настроились. Голкипер Вереса рассказал о ничьей с Черноморцем
Саудовская мечта. Зидана могут увести из-под носа у Манчестер Юнайтед
Егише Меликян Александр Петраков сборная Армении по футболу чемпионат Армении по футболу Лига наций Пюник назначение тренера инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
Бокс | 21 октября 2024, 01:55 2
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!

Екатерина Усик порадовала своих почитателей новой фотосессией

«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 21 октября 2024, 07:59 1
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри

Барри Макгиган ждет нокаута от Александра

Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 21.10.2024, 07:29
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Уйдет ли бесплатно? Известна ситуация с контрактом лидера Шахтера
Футбол | 21.10.2024, 09:25
Уйдет ли бесплатно? Известна ситуация с контрактом лидера Шахтера
Уйдет ли бесплатно? Известна ситуация с контрактом лидера Шахтера
Не может без футбола. Легендарный испанец начал учебу на тренера
Футбол | 21.10.2024, 12:55
Не может без футбола. Легендарный испанец начал учебу на тренера
Не может без футбола. Легендарный испанец начал учебу на тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
19.10.2024, 22:43
Бокс
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 4
Футбол
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 6
Футбол
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
21.10.2024, 02:15 3
Бокс
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
19.10.2024, 08:19
Бокс
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
21.10.2024, 07:07 5
Футбол
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
19.10.2024, 17:29 187
Футбол
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
20.10.2024, 08:38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем