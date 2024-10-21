Бывший тренер Львова прокомментировал возможность стать преемником Петраков
Тренер «Пюника» объяснил, при каком условии это может произойти
Как уже сообщал Sport.ua, среди кандидатов на должность руководителя армянской национальной команды рассматривается хорошо известный украинским болельщикам как игрок, а затем и тренер Егише Меликян. Во второй половине прошлого десятилетия и в начале нынешнего 45-летний специалист был главным тренером каменской «Стали» и ФК «Львов», а в течение последних почти четырех лет возглавляет ереванский «Пюник».
– Правда ли, что вы являетесь одним из кандидатов на роль руководителя сборной Армении? – спросил корреспондент Sport.ua.
– Это очень тонкий вопрос. Не хотелось бы комментировать, но все же скажу пару слов. Уже несколько лет между ФК «Пюник» и Федерацией футбола Армении имеет место конфликт. С самого начала я поддерживаю президента клуба, в котором работаю. Я за него борюсь – и на футбольном поле, и вне его. Думаю, что этот факт помешает мне возглавить сборную Армении. В нашей Федерации работают очень амбициозные люди и для них важен не так результат, как личный имидж. Уверен, они понимают, что я действительно могу помочь национальной сборной, но не пойдут на это по названным причинам.
– А если предположить, что футбольная общественность – в частности, армянские болельщики и независимые СМИ, выскажут общее мнение видеть на посту руководителя сборной именно вас, то этот шаг с вашей стороны возможен?
– Если общественность действительно этого захочет и даст об этом знать, то только тогда готов делать соответствующие шаги. Для меня очень важно мнение болельщиков и мнение президента клуба. Ведь конфликт очень серьезный.
– И что это за конфликт?
– Мне не хотелось бы об этом говорить. Скажу лишь то, что он настолько серьезный, что на 99 процентов «Пюник» готов сняться с чемпионата.
Ранее стало известно, сколько зарабатывал Петраков на посту главного тренера сборной Армении.
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