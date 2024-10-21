АРТЕТА: «Я очень сочувствую Шахтеру. Даже когда разговариваю с Зинченко...»

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поддержал донецкий Шахтер перед очным матчем 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Очевидно, что я очень сочувствую ситуации, в которой оказался ваш клуб. Я не могу представить, даже когда разговариваю с Зинченко, как это влияет на вас, всю страну, ваши семьи и окружающую среду.

То невероятное отношение к этой ситуации, и то, что они делают, чтобы продолжать играть в футбол на таком уровне и конкурировать – это прекрасно. Завтра мы встретим их здесь наилучшим образом.

Однозначно – футбол не самое важное дело в нашем мире, особенно если сравнивать с ситуацией, в которой находится Шахтер. Но они решили использовать футбол со многими положительными вещами, которые проявляются в действительно мощной жизни.

Я считаю, что это замечательно – то, как они управляли и управляют ситуацией, как объединилась страна. Мы должны осознавать, что спорт также доставляет радость в жизнь людей», – сказал Артета.

Матч Арсенал - Шахтер состоится 22 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени.