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Лига чемпионов
21 октября 2024, 16:49 | Обновлено 21 октября 2024, 17:37
1343
1

АРТЕТА: «Я очень сочувствую Шахтеру. Даже когда разговариваю с Зинченко...»

Наставник Арсенала провел предматчевую пресс-конференцию накануне матча ЛЧ

21 октября 2024, 16:49 | Обновлено 21 октября 2024, 17:37
1343
1
АРТЕТА: «Я очень сочувствую Шахтеру. Даже когда разговариваю с Зинченко...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поддержал донецкий Шахтер перед очным матчем 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов:

«Очевидно, что я очень сочувствую ситуации, в которой оказался ваш клуб. Я не могу представить, даже когда разговариваю с Зинченко, как это влияет на вас, всю страну, ваши семьи и окружающую среду.

То невероятное отношение к этой ситуации, и то, что они делают, чтобы продолжать играть в футбол на таком уровне и конкурировать – это прекрасно. Завтра мы встретим их здесь наилучшим образом.

Однозначно – футбол не самое важное дело в нашем мире, особенно если сравнивать с ситуацией, в которой находится Шахтер. Но они решили использовать футбол со многими положительными вещами, которые проявляются в действительно мощной жизни.

Я считаю, что это замечательно – то, как они управляли и управляют ситуацией, как объединилась страна. Мы должны осознавать, что спорт также доставляет радость в жизнь людей», – сказал Артета.

Матч Арсенал - Шахтер состоится 22 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Микель Артета пресс-конференция Шахтер Донецк Арсенал Лондон Арсенал - Шахтер Лига чемпионов Александр Зинченко
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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AndiM
Знайшов кому співчувати бл.
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