«Используем боль во вторник». Артета – о матче ЛЧ против Шахтера
Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от матча против горняков
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» после поражения от «Борнмута» (0:2) в последнем матче АПЛ:
«Лучший способ оправиться после поражения – использовать боль, которую мы чувствуем сейчас, во вторник. Не жалеть себя из-за красных карточек, потери нашего капитана, одного из наших лучших игроков, и Юрриена Тимбера, и то, и другое. Это никуда нас не приведет – оставьте энергию, эти ребята заслуживают этого своим желанием. Мы вернемся во вторник».
Матч «Арсенал» - «Шахтер» состоится 22 октября 22:00 по киевскому времени.
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