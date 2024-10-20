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  4. «Используем боль во вторник». Артета – о матче ЛЧ против Шахтера
Лига чемпионов
20 октября 2024, 13:52 |
225
1

«Используем боль во вторник». Артета – о матче ЛЧ против Шахтера

Главный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от матча против горняков

20 октября 2024, 13:52 |
225
1
«Используем боль во вторник». Артета – о матче ЛЧ против Шахтера
ФК Арсенал. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» после поражения от «Борнмута» (0:2) в последнем матче АПЛ:

«Лучший способ оправиться после поражения – использовать боль, которую мы чувствуем сейчас, во вторник. Не жалеть себя из-за красных карточек, потери нашего капитана, одного из наших лучших игроков, и Юрриена Тимбера, и то, и другое. Это никуда нас не приведет – оставьте энергию, эти ребята заслуживают этого своим желанием. Мы вернемся во вторник».

Матч «Арсенал» - «Шахтер» состоится 22 октября 22:00 по киевскому времени.

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Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал - Шахтер Микель Артета Борнмут Борнмут - Арсенал
Дмитро Вербинський Источник: ФК Арсенал Лондон
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