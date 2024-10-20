«Используем боль во вторник». Артета – о матче ЛЧ против Шахтера

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» после поражения от «Борнмута» (0:2) в последнем матче АПЛ:

«Лучший способ оправиться после поражения – использовать боль, которую мы чувствуем сейчас, во вторник. Не жалеть себя из-за красных карточек, потери нашего капитана, одного из наших лучших игроков, и Юрриена Тимбера, и то, и другое. Это никуда нас не приведет – оставьте энергию, эти ребята заслуживают этого своим желанием. Мы вернемся во вторник».

Матч «Арсенал» - «Шахтер» состоится 22 октября 22:00 по киевскому времени.