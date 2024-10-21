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Другие новости
21 октября 2024, 16:23 | Обновлено 21 октября 2024, 17:17
221
0

Проделки хакеров. Ювентус объявил о подписании Гюлера

Социальные сети туринского клуба были взломаны

21 октября 2024, 16:23 | Обновлено 21 октября 2024, 17:17
221
0
Проделки хакеров. Ювентус объявил о подписании Гюлера
Transfermarkt. Арда Гюлер

На официальном аккаунте Х (Twitter) итальянского «Ювентуса» появилась информация о подписании Арды Гюлера.

«Приветствуем в «Ювентусе» Арду Гюлера. Свой звездный путь футболист продолжит в туринской семье. Готовы к этому путешествию вместе?» - говорилось в заметке.

Позже стало известно, что Арда Гюлер никуда не переходил, а социальные сети «Ювентуса» подверглись хакерской атаке.

Гюлер является полузащитником мадридского «Реала». По данным аналитического портала Transfermarkt, его оценивают в 45 миллионов евро.

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Арда Гюлер Ювентус хакеры трансферы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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