Проделки хакеров. Ювентус объявил о подписании Гюлера
Социальные сети туринского клуба были взломаны
На официальном аккаунте Х (Twitter) итальянского «Ювентуса» появилась информация о подписании Арды Гюлера.
«Приветствуем в «Ювентусе» Арду Гюлера. Свой звездный путь футболист продолжит в туринской семье. Готовы к этому путешествию вместе?» - говорилось в заметке.
Позже стало известно, что Арда Гюлер никуда не переходил, а социальные сети «Ювентуса» подверглись хакерской атаке.
Гюлер является полузащитником мадридского «Реала». По данным аналитического портала Transfermarkt, его оценивают в 45 миллионов евро.
⚪️⚫️❌ Juventus account announcing Arda Güler to join the club was hacked.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2024
There’s nothing at all into this. 🇹🇷 pic.twitter.com/o8fUvCxTp7
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