Проделки хакеров. Ювентус объявил о подписании Гюлера

На официальном аккаунте Х (Twitter) итальянского «Ювентуса» появилась информация о подписании Арды Гюлера.

«Приветствуем в «Ювентусе» Арду Гюлера. Свой звездный путь футболист продолжит в туринской семье. Готовы к этому путешествию вместе?» - говорилось в заметке.

Позже стало известно, что Арда Гюлер никуда не переходил, а социальные сети «Ювентуса» подверглись хакерской атаке.

Гюлер является полузащитником мадридского «Реала». По данным аналитического портала Transfermarkt, его оценивают в 45 миллионов евро.

⚪️⚫️❌ Juventus account announcing Arda Güler to join the club was hacked.



There’s nothing at all into this. 🇹🇷 pic.twitter.com/o8fUvCxTp7