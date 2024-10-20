Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Портал 90min выделил Родри
Авторитетный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.
Победитель Евро-2024 испанец Родри, который был признан лучшим игроком ЧЕ, занимает первое место и считается главным фаворитом на Золотой мяч.
Второе место в списке занимает бразилец Винисиус Жуниор из «Реала», третий – англичанин Джуд Беллингем, который также защищает цвета «королевского клуба».
В топ-5 ворвались испанец Дани Карвахаль из «Реала» и звездный француз Килиан Мбаппе.
В десятку списка также вошли Ламин Ямал, Лаутаро Мартинес, Гарри Кейн, Тони Кроос, Фил Фоден.
Ранее Месси рассказал, кто больше всего заслужил Золотой мяч.
Топ-10 претендентов на Золотой мяч 2024 года:
- Родри («Манчестер Сити»)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Джуд Беллингем («Реал»)
- Даниэль Карвахаль («Реал»)
- Килиан Мбаппе («Реал»)
- Ламин Ямал («Барселона»)
- Лаутаро Мартинес («Интер»)
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Тони Кроос («Реал», завершил карьеру)
- Филипп Фоден («Манчестер Сити»)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ольденбург/Гель 2 выбил Васбек в 1/8 финала регионального Кубка Фленса в серии пенальти
Первое место рейтинга занял Андрес Иньеста