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20 октября 2024, 00:14 |
837
2

Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала

Портал 90min выделил Родри

20 октября 2024, 00:14 |
837
2
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Золотой мяч

Авторитетный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.

Победитель Евро-2024 испанец Родри, который был признан лучшим игроком ЧЕ, занимает первое место и считается главным фаворитом на Золотой мяч.

Второе место в списке занимает бразилец Винисиус Жуниор из «Реала», третий – англичанин Джуд Беллингем, который также защищает цвета «королевского клуба».

В топ-5 ворвались испанец Дани Карвахаль из «Реала» и звездный француз Килиан Мбаппе.

В десятку списка также вошли Ламин Ямал, Лаутаро Мартинес, Гарри Кейн, Тони Кроос, Фил Фоден.

Ранее Месси рассказал, кто больше всего заслужил Золотой мяч.

Топ-10 претендентов на Золотой мяч 2024 года:

  1. Родри («Манчестер Сити»)
  2. Винисиус Жуниор («Реал»)
  3. Джуд Беллингем («Реал»)
  4. Даниэль Карвахаль («Реал»)
  5. Килиан Мбаппе («Реал»)
  6. Ламин Ямал («Барселона»)
  7. Лаутаро Мартинес («Интер»)
  8. Гарри Кейн («Бавария»)
  9. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру)
  10. Филипп Фоден («Манчестер Сити»)

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Дмитро Олійник Источник: 90min
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Комментарии 2
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nazarp
Що цього року не Мессі?? Як так
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+2
Elblanko
ні за шо в жизні не повірю що гному не дадуть мячь.
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0
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