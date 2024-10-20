Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала

Авторитетный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.

Победитель Евро-2024 испанец Родри, который был признан лучшим игроком ЧЕ, занимает первое место и считается главным фаворитом на Золотой мяч.

Второе место в списке занимает бразилец Винисиус Жуниор из «Реала», третий – англичанин Джуд Беллингем, который также защищает цвета «королевского клуба».

В топ-5 ворвались испанец Дани Карвахаль из «Реала» и звездный француз Килиан Мбаппе.

В десятку списка также вошли Ламин Ямал, Лаутаро Мартинес, Гарри Кейн, Тони Кроос, Фил Фоден.

Ранее Месси рассказал, кто больше всего заслужил Золотой мяч.

Топ-10 претендентов на Золотой мяч 2024 года: