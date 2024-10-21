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  4. Mирон MАРКЕВИЧ: «Ничья в Лондоне будет для Шахтера хорошим достижением»
Лига чемпионов
21 октября 2024, 15:45 | Обновлено 21 октября 2024, 16:03
234
3

Mирон MАРКЕВИЧ: «Ничья в Лондоне будет для Шахтера хорошим достижением»

Бывший тренер сборной Украины высказался о предстоящем матче горняков против лондонцев

21 октября 2024, 15:45 | Обновлено 21 октября 2024, 16:03
234
3
Mирон MАРКЕВИЧ: «Ничья в Лондоне будет для Шахтера хорошим достижением»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

22 октября свой очередной поединок в групповом раунде Лиги чемпионов проведут футболисты «Шахтера», которые в гостях сыграют против английского «Арсенала».

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в Лондоне:

«Сенсационное поражение «Арсенала» в последнем туре АПЛ – от «Борнмута» не должно вводить в заблуждение. И не только потому, что «пушкари» не смогли задействовать нескольких лидеров, прежде всего, это – разные турниры. В Лиге чемпионов «Арсенал» уже будет настроен максимально и именно он – фаворит. К тому же, вернутся в строй несколько игроков, которые восстановятся после повреждений, а поражение от «Борнмута» только будет стимулировать лондонцев как можно быстрее реабилитироваться. Об этом, кстати, уже намекал наставник «Арсенала».

Что посоветовать «горнякам»? Выбрать правильную тактику, действия с открытым забралом вряд ли принесут дивиденды: хозяева – быстрее и искуснее с мячом. А вот игра вторым номером, с стремительными контрвыпадами, домашними заготовками при стандартных положениях может осложнить жизнь хозяевам.

Если все завтра закончится подписанием мирного соглашения, то это будет хорошим достижением для «горняков».

Матч «Арсенал» – «Шахтер» начнется 22 октября в 22.00 по киевскому времени.

Ранее была назначена бригада судей на игру «Шахтера» против «Арсенала».

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 3
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apepa
Мирон юморист. Не надо строить иллюзий. Хотя бы проиграть с достойным счётом..
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+1
Андрій Заліщук
забити хоч один гол для Шахти буде прекрасним результатом
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0
alexssumin1
1:0, 2:0, 3:0 - это будет достойный счет для игроков Шахтера. Все, что выше по пропущенным мячам - разгром и унижение
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0
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