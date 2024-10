Ван Дейк намерен продлить контракт с Ливерпулем

31-летний нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подтвердил, что начал переговоры с клубом о подписании нового контракта.

«Переговоры продолжаются со стороны агента и клуба. Когда наступит время принимать решение, все об этом узнают. Но сейчас нужно сосредоточиться на текущем сезоне и помочь «Ливерпулю» завершить его на высоком уровне», — цитирует Вирджила футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Ван Дейк стал трансферной целью многих команд из-за завершения контракта с «Ливерпулем». Конечно, большинство клубов хотели бы видеть у себя такого опытного игрока, а тем более если его можно подписать бесплатно.

🚨🔴 Virgil van Dijk confirms: “Talks are ongoing with the right people to discuss my new contract at Liverpool”.



“When it’s time to make a decision, you guys (the media) will know it as well”.



“But now my full commitment & focus is on Liverpool, to be successful this season”. pic.twitter.com/ohsjcC5JAN