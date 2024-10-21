Ван Дейк намерен продлить контракт с Ливерпулем

31-летний нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подтвердил, что начал переговоры с клубом о подписании нового контракта.

«Переговоры продолжаются со стороны агента и клуба. Когда наступит время принимать решение, все об этом узнают. Но сейчас нужно сосредоточиться на текущем сезоне и помочь «Ливерпулю» завершить его на высоком уровне», — цитирует Вирджила футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Ван Дейк стал трансферной целью многих команд из-за завершения контракта с «Ливерпулем». Конечно, большинство клубов хотели бы видеть у себя такого опытного игрока, а тем более если его можно подписать бесплатно.