Ван Дейк намерен продлить контракт с Ливерпулем
Соглашение футболиста рассчитано до лета 2025-го года
31-летний нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подтвердил, что начал переговоры с клубом о подписании нового контракта.
«Переговоры продолжаются со стороны агента и клуба. Когда наступит время принимать решение, все об этом узнают. Но сейчас нужно сосредоточиться на текущем сезоне и помочь «Ливерпулю» завершить его на высоком уровне», — цитирует Вирджила футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Ван Дейк стал трансферной целью многих команд из-за завершения контракта с «Ливерпулем». Конечно, большинство клубов хотели бы видеть у себя такого опытного игрока, а тем более если его можно подписать бесплатно.
🚨🔴 Virgil van Dijk confirms: “Talks are ongoing with the right people to discuss my new contract at Liverpool”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2024
“When it’s time to make a decision, you guys (the media) will know it as well”.
“But now my full commitment & focus is on Liverpool, to be successful this season”. pic.twitter.com/ohsjcC5JAN
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