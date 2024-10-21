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  4. Ван Дейк намерен продлить контракт с Ливерпулем
Англия
21 октября 2024, 16:50 | Обновлено 21 октября 2024, 16:55
128
0

Ван Дейк намерен продлить контракт с Ливерпулем

Соглашение футболиста рассчитано до лета 2025-го года

21 октября 2024, 16:50 | Обновлено 21 октября 2024, 16:55
128
0
Ван Дейк намерен продлить контракт с Ливерпулем
Transfermarkt. Вирджил ван Дейк

31-летний нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подтвердил, что начал переговоры с клубом о подписании нового контракта.

«Переговоры продолжаются со стороны агента и клуба. Когда наступит время принимать решение, все об этом узнают. Но сейчас нужно сосредоточиться на текущем сезоне и помочь «Ливерпулю» завершить его на высоком уровне», — цитирует Вирджила футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Ван Дейк стал трансферной целью многих команд из-за завершения контракта с «Ливерпулем». Конечно, большинство клубов хотели бы видеть у себя такого опытного игрока, а тем более если его можно подписать бесплатно.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк Ливерпуль продление контракта
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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