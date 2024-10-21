«Новые Мудрики не будут появляться каждый год». Шахтер – о своих талантах

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин перед матчем с Арсеналом в Лиге чемпионов в комментарии для британских СМИ оценил работу академии клуба на примере Михаила Мудрика.

«Игроки вроде Мудрика появляются раз в десять лет. Невозможно сделать так, чтобы новые Мудрики появлялись каждый год. Но мы в любом случае уделяем большое внимание нашей академии, развитию молодых талантов».

«Каждые три месяца весь менеджмент обсуждает ситуацию с руководством академии, думаем, что еще можно улучшить», – сказал Палкин.

Клуб продал Мудрика в Челси за 70+30 миллионов евро, хотя именно Арсенал считался главным претендентом на игрока.