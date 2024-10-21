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  4. «Новые Мудрики не будут появляться каждый год». Шахтер – о своих талантах
Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 17:28 |
253
2

«Новые Мудрики не будут появляться каждый год». Шахтер – о своих талантах

Палкин рассказал о развитии академии клуба

21 октября 2024, 17:28 |
253
2
«Новые Мудрики не будут появляться каждый год». Шахтер – о своих талантах
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин перед матчем с Арсеналом в Лиге чемпионов в комментарии для британских СМИ оценил работу академии клуба на примере Михаила Мудрика.

«Игроки вроде Мудрика появляются раз в десять лет. Невозможно сделать так, чтобы новые Мудрики появлялись каждый год. Но мы в любом случае уделяем большое внимание нашей академии, развитию молодых талантов».

«Каждые три месяца весь менеджмент обсуждает ситуацию с руководством академии, думаем, что еще можно улучшить», – сказал Палкин.

Клуб продал Мудрика в Челси за 70+30 миллионов евро, хотя именно Арсенал считался главным претендентом на игрока.

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Шахтер Донецк Михаил Мудрик Сергей Палкин Челси Украинская Премьер-лига Арсенал - Шахтер
Иван Зинченко Источник: BBC
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Умник
Сережа ты хотя бы Цуканова или Сметану к основе подводил
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+4
DK1961
Палкинд: новых немудриков мы не можем придумывать каждый день. Наш хозяин не смог реализовать свои планы в отношении голденбоя коваленко, бокоперщика матвиенко, никак не родит трудоустройство нашего деревянного мудакова...Все наши старания и враньё проплаченного хозяином спорт уа в отношении немысленного числа покупателей из топ-клубов уже давно вызывают только гомерический хохот
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