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  4. ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
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20 октября 2024, 23:01 |
1453
0

ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев

Марта отказалась играть на последних турнирах азиатской серии, но еще выступит за сборную

20 октября 2024, 23:01 |
1453
0
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
Instagram. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 17) прибыла в Киев.

22-летняя украинка опубликовала соответствующие фотографии в своем Instagram.

«home🤎», – подписана публикация Марты.

Костюк отказалась играть на последних турнирах азиатской серии, но в 2024 году болельщики еще увидят Марту на корте. Она была вызвана в сборную Украины на матч КБДК против Австрии, который состоится 16–17 ноября.

ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев

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фото Марта Костюк lifestyle Киев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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