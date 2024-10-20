Другие новости20 октября 2024, 23:01 |
1453
0
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
Марта отказалась играть на последних турнирах азиатской серии, но еще выступит за сборную
20 октября 2024, 23:01 |
1453
0
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 17) прибыла в Киев.
22-летняя украинка опубликовала соответствующие фотографии в своем Instagram.
«home🤎», – подписана публикация Марты.
Костюк отказалась играть на последних турнирах азиатской серии, но в 2024 году болельщики еще увидят Марту на корте. Она была вызвана в сборную Украины на матч КБДК против Австрии, который состоится 16–17 ноября.
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 октября 2024, 17:33 4
Роберто Манчини, похоже, надолго не задержится в Саудовской Аравии
Футбол | 20 октября 2024, 18:01 8
Горожане переиграли Вулверхэмптон в матче 8-го тура АПЛ благодаря голу Джона Стоунза
Футбол | 20.10.2024, 09:15
Футбол | 20.10.2024, 17:49
Теннис | 20.10.2024, 19:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.10.2024, 08:38
19.10.2024, 17:29 190
20.10.2024, 02:10
19.10.2024, 07:54 29
19.10.2024, 18:10
19.10.2024, 23:18 29
19.10.2024, 08:19
19.10.2024, 22:43