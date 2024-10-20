Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 17) прибыла в Киев.

22-летняя украинка опубликовала соответствующие фотографии в своем Instagram.

«home🤎», – подписана публикация Марты.

Костюк отказалась играть на последних турнирах азиатской серии, но в 2024 году болельщики еще увидят Марту на корте. Она была вызвана в сборную Украины на матч КБДК против Австрии, который состоится 16–17 ноября.

ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев