Бизнес на прическах. Как звезда Реала становится успешным предпринимателем

2 октября мадридский «Реал» в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов неожиданно уступил на выезде «Лиллю» со счетом 0:1. Впрочем, сенсационное поражение в какой-то степени для фанатов «бланкос» скрасил тот факт, что на поле после продолжительной паузы, вызванной травмой, наконец-то объявился звездный французский хавбек Эдуардо Камавинга.

21-летний центральный полузащитник еще в середине августа, готовясь сыграть в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты», повредил колено в результате неудачной работы с мячом. В лазарете Камавинга в итоге провел 44 дня, и сейчас потихоньку готов возвращаться в строй.

К своему все еще весьма молодому возрасту Камавинга успел многого достичь. Его называют одним из наилучших футболистов своего поколения, причем этот статус Эдуардо заслужил тем, что фактически с 16 лет стал довольно регулярно привлекаться к матчам первой команды «Ренна». Неудивительно, что летом 2021-го руководство «Реала» согласилось заплатить за трансфер французского таланта 31 миллион евро, и с тех пор стоимость Камавинга только растет. Например, прямо сейчас, по оценкам портала Transfermarkt, она составляет 100 миллионов евро.

В ноябре минувшего года Камавинга подписал новый контракт с «Реалом» на улучшенных для себя условиях. Он будет действовать до 30 июня 2029-го, и позволяет Эдуардо замыкать десятку наиболее высокооплачиваемых игроков «бланкос». По данным авторитетного в таких вопросах портала Capology, годовой оклад Камавинга в столице Испании составляет 12,5 миллионов евро, а клаусула хавбека равна 1 миллиарду евро.

И хотя впереди у Камавинга, если все будет складываться для него благоприятно, еще как минимум десять, а то и пятнадцать лет профессиональной карьеры, похоже, что 21-летний француз уже сейчас всерьез понимает, что футбол – это все-таки не навсегда, и что умение зарабатывать себе на жизнь вне этой игры лишним точно не окажется.

Как сообщает испанская пресса, Камавинга уже сейчас делает весьма успешные первые шаги на предпринимательской ниве. Более того, эксперты считают, что Эдуардо можно называть успешным бизнесменом, так как далеко не всем удается настолько успешно стартовать в своих проектах, демонстрируя существенный потенциал для роста.

Эдуардо прямо сейчас является совладельцем пока еще небольшой, но очень амбициозной, как и сам французский легионер «Реала», сети элитных барбершопов, или говоря более привычным для большинства читателей языком, парикмахерских (безусловно, с оговорками относительно спектра услуг, но в данном контексте это не столь важно). Первый из них был открыт в столице Испании – Мадриде, и существенную помощь в реализации этого проекта звезде «бланкос» оказал его родной брат Себастьян.

Себастьян Камавинга, в отличие от Эдуардо, никогда не подавал существенных надежд в футболе. На профессиональном уровне этот парень, родившийся и выросший во Франции, никогда не играл, да и в целом футбол не увлекал его настолько сильно, как Эдуардо. Себастьян Камавинга выучился во Франции на парикмахера, после чего вместе с братом перебрался в Мадрид, где и изъявил желание начать работать по специальности.

Брата Камавинга позвали работать в один из элитных мадридских барбершопов под названием Delegang. И там, говоря футбольной терминологией, французский ноунейм с ходу продемонстрировал свои выдающиеся навыки, фантазию и мастерство. В заведение нередко наведывались, чтобы привести в порядок свою внешность, мадридские знаменитости, в том числе и футболисты – например, бразильский гений «Реала» Винисиус Жуниор, которому в нынешнем году прочат лавры обладателя престижной индивидуальной премии «Золотой мяч».

Владелец Delegang был в буквальном смысле в восторге от работы Себастьяна Камавинга, и даже утверждал, что тот в своем ремесле является куда более талантливым, чем Эдуардо на футбольном поле.

«Себастьян лучше стрижет, чем Эдуардо играет в футбол», – заявил собственник барбершопа.

Эти слова очень заинтересовали самого Эдуардо Камавинга. Звездный хавбек «Реала» решил инвестировать часть заработанных в футболе средств в открытие и развитие собственного бизнеса. Именно так на свет появился совместный проект братьев Камавинга, получивший весьма банальное, зато очень узнаваемое и понятное многим название – «Дом Камавинга».

Первое заведение сети «Дом Камавинга» появилось практически в центре Мадрида, в трех километрах от «Сантьяго Бернабеу» – домашней арены «Реала». Помимо, собственно, услуг барбершопа, французская звезда «бланкос» вместе с братом предлагают своим посетителям еще и возможность купить брендовую обувь в бутике, расположившемся непосредственно по соседству с элитной парикмахерской.

А с посетителями особых проблем нет, так как уже в первые месяцы работы барбершопа «Дом Камавинга» его начали посещать тамошние знаменитости, в том числе и футбольные. В частности, клиентами бизнеса Камавинга являются его одноклубники Винисиус Жуниор, Родриго, Джуд Беллингем, Антонио Рюдигер и даже Алехандро Бальде – молодой защитник и подрастающая звезда «Барселоны».

Eduardo Camavinga will be opening a shop in Madrid called 'The Camavinga House', which will deal in shoes and haircuts. pic.twitter.com/ZLgwSDs9eN