Появилось видео, как полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга получил травму накануне матча за Суперкубка УЕФА.

На видеофрагменте тренировки мадридского клуба видно, что французский игрок неудачно принял мяч, в следствии чего его опорная нога подкосилась и он получил повреждении. Степень травмы пока неизвестна, однако игрок точно пропустит матч за Суперкубок УЕФА.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне «Реал» завоевал титул победителя Лиги чемпионов, обыграв в финальном поединке «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0. В свою очередь, «Аталанта» стала триумфатором Лиги Европы, одержав победу над «Байером» из Леверкузена с результатом 3:0 в решающем матче турнира.

ВИДЕО. Что произошло? Как звезда Реала получил травму на тренировке

Glad that Camavinga was still walking after this because the sound of his screams after the tackle worried me. I hope his injury isn’t serious. pic.twitter.com/2zqhrawy0Q