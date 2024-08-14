Звездный полузащитник Реала получил травму накануне Суперкубка УЕФА
Эдуардо Камавинга выбыл на неопределенный срок
Звездный полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга получил травму накануне матча за Суперкубка УЕФА.
Информацию о повреждении сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Французский хавбек «Реала» Эдуарду Камавинга не сможет принять участие в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты». Встреча запланирована на 14 августа и пройдет на варшавском стадионе «Народовы».
Как стало известно, Камавинга получил травму во время тренировки мадридского клуба. Сейчас игроку предстоит пройти медицинское обследование для определения степени серьезности повреждения.
Стоит отметить, что в минувшем сезоне «Реал» завоевал титул победителя Лиги чемпионов, обыграв в финальном поединке «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0. В свою очередь, «Аталанта» стала триумфатором Лиги Европы, одержав победу над «Байером» из Леверкузена с результатом 3:0 в решающем матче турнира.
🚨⚪️ Eduardo Camavinga will miss the Super Cup final vs Atalanta after injury in training.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024
More tests will follow in Madrid. pic.twitter.com/uxSNahnjj7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Представителям украинской олимпийской сборной были оказаны почести при возвращении из Парижа
Киевляне сыграют в Q4 против астрийского РБ Зальцбург