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Испания
14 августа 2024, 01:36 | Обновлено 14 августа 2024, 01:38
158
0

Звездный полузащитник Реала получил травму накануне Суперкубка УЕФА

Эдуардо Камавинга выбыл на неопределенный срок

14 августа 2024, 01:36 | Обновлено 14 августа 2024, 01:38
158
0
Звездный полузащитник Реала получил травму накануне Суперкубка УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Звездный полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга получил травму накануне матча за Суперкубка УЕФА.

Информацию о повреждении сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Французский хавбек «Реала» Эдуарду Камавинга не сможет принять участие в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты». Встреча запланирована на 14 августа и пройдет на варшавском стадионе «Народовы».

Как стало известно, Камавинга получил травму во время тренировки мадридского клуба. Сейчас игроку предстоит пройти медицинское обследование для определения степени серьезности повреждения.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне «Реал» завоевал титул победителя Лиги чемпионов, обыграв в финальном поединке «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0. В свою очередь, «Аталанта» стала триумфатором Лиги Европы, одержав победу над «Байером» из Леверкузена с результатом 3:0 в решающем матче турнира.

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Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Реал - Аталанта Эдуардо Камавинга травма
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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